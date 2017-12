El Banc de Sang renova la sala de donacions a l'hospital Josep Trueta

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha estrenat aquesta setmana una nova sala de donacions a l'hospital Josep Trueta de Girona. Aquesta sala, ubicada a l'altra banda del passadís de la planta baixa on era fins ara, és la primera fase de les obres que s'estan fent a la seu fixa del Banc des de finals del mes de setembre per a guanyar espai tant per als donants com per als professionals.

Els treballs de remodelació dels espais de donació i transfusió que s'estan duent a terme abasten tant la zona que fins ara ocupava el banc com en aquest nou espai, el que suposa una superfície total de 300 m2, segons consta al projecte executiu.

La nova sala de donacions, que ocupa l'espai de l'antic laboratori de recerca de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), passa dels cinc punts d'extracció que hi havia fins ara a sis i, a més de millorar la comoditat durant la donació de sang i de plasma, permet que el donant faci tot el circuit de la donació dins del mateix Banc de Sang.

Així, també creix la sala d'espera per als donants, on les persones que volen fer la seva contribució al Banc de Sang omplen el formulari previ i passen l'entrevista personal, i per al refrigeri, que fins ara s'havia de prendre a la cafeteria de l'hospital.

Les obres continuen amb la segona fase de les reformes, que es centra en el laboratori de transfusió. Aquesta instal·lació agafarà l'espai de l'antiga sala d'extracció i permetrà consolidar alguns processos que fins ara es feien a Barcelona i que des de fa uns mesos s'han anat assumint al Trueta, explica el doctor Jordi Vila, hematòleg adjunt del Banc.



Més donació interna

Amb les parets recobertes de vidre, la nova sala també busca donar més visibilitat al Banc de Sang i a l'activitat que s'hi fa. L'objectiu és captar més donants entre les persones que passen per l'hospital de referència a les comarques gironines i augmentar la prop d'una vintena de donacions diàries que s'hi feien fins ara.

«La idea és que si tenim més butaques, les hem de tenir plenes, per això es vol potenciar la donació interna entre els usuaris del centre», explica Vila, que destacava la bona resposta dels donants a la nova sala, ja que el mateix dilluns, quan es va posar en marxa, es va notar un repunt de les donacions.

I és que des que es van iniciar les reformes, el nombre de donacions a la seu fixa del Banc de Sang a Girona s'ha reduit en un 30%, passant de la quinzena diària de donants a deu.

Des del centre, però, confien en el fet que aquesta xifra es vagi recuperant amb les noves instal·lacions i se superin les 4.000 extraccions anuals de sang i les 1.000 de plasma que es realitzen actualment a Girona.

A més, a partir del gener, el Banc de Sang ampliarà l'horari d'atenció als donants i obrirà també els matins dels dissabtes.