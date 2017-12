La venda de loteria de Nadal cau en els feus independentistes

Les vendes del sorteig extraordinari de Nadal que es va celebrar ahir van caure un 7,40% a Catalunya, segons Loteries i Apostes de l'Estat. Dels 364 milions jugats n'han recuperat 30,47 (un 8,36% del que es va jugar).Amb el descens de vendes a Catalunya, en part atribuït a la situació política, els catalans van jugar una mitjana de 48,43 euros per persona, quan l'any passat van apostar 52,40 euros. Les quatre províncies catalanes són les úniques d'Espanya on aquest any ha descendit la venda de loteria, amb una baixada més accentuada a Girona i Lleida.



Barcelona



Lleuger descens al «cinturó taronja»

A Barcelona és on s'ha produït el menor descens de venda de dècims. Ha estat del 5,98%, cosa que significa una despesa de 46,71 euros per cada ciutadà. Els barcelonins van comprar 258,8 milions en loteria de Nadal, enfront dels 275,3 que van invertir l'any passat.



girona



La compra de dècims també baixa a Girona

A la província de Girona, el descens ha estat del 10,26 %, dels 29,3 milions gastats a comprar dècims l'any passat, als 26,3 d'aquest any, cosa que equival a 34,92 euros per cada gironí.



lleida



On més cauen les vendes, malgrat la Bruixa d'OR

A Lleida, que és una de les províncies que més loteria de Nadal ven per l'efecte de La Bruixa d'Or de Sort, el descens de vendes ha estat el més pronunciat, un 13,48% inferior a l'any passat, en passar dels 56,9 milions de l'any passat als 49 milions d'aquest Nadal, cosa que representa una mitjana de 112,96 euros per habitant, encara que moltes són vendes per internet a d'altres punts d'Espanya. El descens és inversament proporcional als resultats electorals de l'independentisme a la demarcació.

tarragona



Cada tarragoní s'ha gastat tres euros menys

Els loters de Tarragona també han vist descendir un 6,20% les vendes de loteria per a aquest sorteig, en passar dels 32 milions venuts l'any passat als 30 d'aquest any, cosa que significa que cada ciutadà de Tarragona ha gastat una mitjana de 37,94 euros, davant dels més de 40 que van invertir l'any passat.