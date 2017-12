Un nou cas eleva a 21 els afectats de legionel·losi a la província des de setembre

L´hospital de Figueres, on es va detectar el segon cas de legionel·losi en un pacient ingressat.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha detectat un segon cas de legionel·losi a Figueres. En aquesta ocasió, el bacteri va afectar un pacient de 41 anys, que va estar ingressat quatre dies a l'hospital. L'home ha superat la malaltia i el Departament de Salut el considera un cas aïllat.

Aques és el segon afectat per legionel·losi a Figueres els darrers dies i eleva a 21 els malalts que han patit els efectes del bacteri a les comarques de Girona des del setembre passat, quan 19 persones van contraure la infecció a Blanes. En els darrers tres mesos han mort tres persones, dues d'elles del brot de Blanes i la tercera l'home de 81 anys de Figueres.

El darrer afectat a Figueres va rebre l'alta el passat 22 de desembre. Tot i que és un veí de la capital alt-empordanesa, Salut desvincula el seu cas del que va afectar un ancià de 81 anys a la residència geriàtrica Catalunya, i que va acabar morint la setmana passada.



«Casos aïllats»

L'Agència assegura que es tracta de casos «aïllats» perquè no hi ha relació amb la manera com un i altre van contreure la malaltia.

El primer dels afectats va ser un veí de Llançà de 81 anys que s'allotjava a la resdiència geriàtrica Catalunya de Figueres. Se'l va traslladar a l'Hospital de la ciutat amb pronòstic greu i es va confirmar que es tractava d'un cas de legionel·losi.

Salut va informar que s'havien pres mesures preventives, malgrat tractar-se d'un cas aïllat, i que s'estavan investigant l'origen del nou cas que apareixia just uns mesos després que es detectés un brot d'aquesta mateixa malaltia, a Blanes.



Sense notícies de Blanes

Arran del brot de legionel·losi que es va produir a Blanes i que va acabar amb la mort de dues persones, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) va iniciar una investigació per determinar l'origen del brot al municipi de la Selva. Malgrat que el Departament preveia tenir identificat el focus de la legionel·losi en l'última setmana d'octubre, ja han passat dos mesos i encara no han fet públic el resultat del procediment. Els equips de protecció de la salut van buscar en un radi de 3 i 4 km punts on s'hagués pogut estendre el bacteri.

A Blanes es va detectar el brot a primers d'octubre amb sis persones afectades i que haurien començat a presentar símptomes des del 22 de setembre. Setmanes després es va detectar un altre focus a Llinars del Vallès (Vallès Oriental) amb 7 afectats (4 homes i 3 dones) d'entre 48 i 94 anys). En aquest cas van ser quatre les persones que van acabar morint pel contacte amb el bacteri. En tots els casos diagnosticats, els pacients tenien una malaltia prèvia o edat avançada.

Precisament, les persones que tenen més risc són les que fumen, les que pateixen malalties cròniques que afectin el sistema immunitari i les d'edat avançada.

La legionel·losi no es transmet de persona a persona. Es contrau en inhalar vapor d'aigua o aerosols (dispersió d'un líquid o un sòlid en l'aire o en un gas).