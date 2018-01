L'èxit del Parc de Nadal obliga Puigcerdà i Alp a limitar-lo als 10.000 visitants

Alp i Puigcerdà han tornat a aconseguir l'èxit de convocatòria que el Parc de Nadal mancomunat ja va assolir en l'última edició i ha situat la xifra d'assistència en els 10.000 visitants. Quan falta de viure l'última de les nou jornades –la setena edició es tancarà demà–, els responsables dels dos municipis ja han conclòs que les xifres de visitants es mantenen al mateix nivell que l'any passat. Això ha fet convèncer els dos ajuntaments que cal frenar el seu creixement en l'actual format per tal d'assegurar-ne la seguretat i la qualitat de l'organització.

El Parc de Nadal, que va néixer l'any 2010 a Alp i, per tant, en aquest municipi ha viscut la vuitena edició, s'ha consolidat com un dels actes de referència al Pirineu tant per als veïns com per al turisme. La cita ha complert cinc jornades a Alp i quatre a Puigcerdà, amb cues per entrar i participar en els seus estands lúdics i educatius. En aquest sentit, els organitzadors han volgut repetir el caire formatiu que té l'esdeveniment amb estands on es poden fer tallers relacionats amb la seguretat, la cuina i els esports, entre d'altres.

Feta la valoració entre els dos consistoris, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «s'ha demostrat que el model d'organitzar-ho conjuntament amb Alp i Puigcerdà és bo perquè ens permet optimitzar recursos i fer una oferta més potent... n'estem molt contents perquè és una de les activitats més concorregudes». L'alcalde ha remarcat que s'ha erigit com una cita clau de les tardes per a moltes famílies, que durant els matins visiten el patrimoni cultural i natural de la Cerdanya o bé esquien a les seves estacions. Piñeira ha argumentat que ara l'organització ja no pot deixar créixer quantitativament l'esdeveniment: «ja som al topall d'assistència per una qüestió de capacitat... als recintes hi cap la gent que hi cap; és de les coses que s'organitzen que més bé funcionen». Entre les novetats d'aquest any del Parc ha tingut especial èxit la zona dedicada a Playmobil.