¡Dificultats per trobar metges per Nadal

La grip ha tornat a posar de manifest la manca de metges nous de totes les especialitats per cobrir els professionals que es van jubilant i, tal com Salvador Campasol va assenyalar, aquesta situació aviat també afectarà el sector de la infermeria. Aquest és un problema conegut pel sistema sanitari català, que porta temps alertant de la necessitat d'ampliar l'oferta a les facultats de Medicina del país, ja que el ritme actual de titulacions és del tot insuficient per cobrir la demanda dels serveis sanitaris i centres hospitalaris. «Hi ha més gent que es jubila que gent que es forma» per exercir la medicina, va resumir el responsable del Servei Català de la Salut a Girona.

El període de Nadal ha estat especialment complicat als serveis gironins, on Campasol va explicar que «ha costat molt trobar substituts» per als facultatius que feien vacances o que van caure malalts per la grip; un problema que, com el mateix representant de Salut va apuntar, és especialment greu des de fa quatre o cinc anys. Aquesta dificultat, va subratllar, augmenta quan es tracta de cobrir urgències.