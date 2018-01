Nova seguretat infantil a les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat

Les estacions d'esquí de La Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot i Port Ainé, totes del Grup FGC, s'han dotat amb un nou sistema de seguretat complementari al que ja disposaven els seus remuntadors per evitar possibles caigudes infantils.

Es tracta d'unes peces metàl·liques verticals d'aproximadament 30 centímetres, que estan cobertes d'un plàstic protector i que s'instal·len sobre la barra horitzontal de seguretat que hi ha a les cadires. Aquest muntatge no en limita la capacitat, amb la qual cosa es poden continuar utilitzant tant per adults com per als més petits que utilitzen el telecadira.



Els primers, els de Camprodon

El nou sistema s'ha instal·lat a totes les cadires de les pistes d'esquí de La Molina, Vall de Núria, Espot i Port Ainé, així com a una cinquantena més del TC Jordi Pujol de Vallter. En aquesta darrera estació, els corredors més joves del Club d'Esquí Camprodon han estat els primers a utilitzar-ho i es preveu que en els propers dies es col·loquin a la resta. Tot i que els ginys mecànics dels telecadires ja compleixen amb la normativa legal de seguretat, s'ha volgut complementar per tal de reforçar-la entre els nens i nenes que acudeixen a esquiar o fer snowboard a les pistes d'esquí de FGC.