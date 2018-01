L'hospital de Palamós aconsegueix 15 donants de còrnies en mig any

L'hospital de Palamós, en col·laboració amb el centre sociosanitari Palamós Gent Gran, han aconseguit quinze donacions de còrnies en només mig any. Des del juny passat, i juntament amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, l'hospital palamosí ha impulsat un programa per promoure les donacions de còrnies, convertint-se així en el segon centre de la regió sanitària de Girona, després de l'hospital Josep Trueta de Girona, en fer-ho.

Les còrnies que s'extreuen s'envien al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que s'encarrega de la preservació, validació i posterior distribució als centres que les necessiten. Alguns d'aquests receptors pot ser precisament al servei d'oftalmologia de l'hospital de Palamós, que des del 2008 ha realitzat 32 trasplantaments d'aquest tipus.

Per facilitar la donació de còrnies, set professionals d'infermeria i medicina de Palamós s'han format específicament per realitzar tot el procés de donació de còrnies i acompanyament: des de la detecció, passant per l'entrevista amb els familiars del donant i fins a la realització de la mateixa tècnica d'extracció.

D'aquesta manera, tot el procediment es porta a terme per part dels professionals baix-empordanesos i en els centres de la comarca gestionats pels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), agilitzant el procés i sense suposar cap demora posterior a la mort.

Tota la metodologia s'aplica seguint uns principis ètics de qualitat, respecte i anonimat cap al mateix donant, establerts pel Banc de Sang i Teixit. La metodologia interna a aplicar s'ha recollit al Protocol procés de donació de teixits.



L'ús de les còrnies

La majoria dels receptors de còrnia i de teixit ocular són pacients amb distròfies o edemes corneals, que poden suposar la pèrdua de la visió. El trasplantament de la còrnia malmesa per una de donant és l'única manera que tenen aquestes persones per recuperar la visió.

També són freqüents els trasplantaments a pacients que han patit una lesió a l'ull, una infecció o el rebuig d'un trasplantament previ, indiquen des del centre. Amb cada còrnia donada es pot ajudar dues persones perquè es pot dividir la còrnia en dos segments que es trasplanten a pacients diferents.

La còrnia és un teixit viu que cal trasplantar abans d'una setmana després de l'extracció. També hi ha la possibilitat de conservar-se fins a tres setmanes a 31 graus.