Vuit municipis de la Garrotxa s'uneixen per posar càmeres lectores de matrícules

Vuit municipis de la Garrotxa han acordat comprar i instal·lar conjuntament càmeres lectores de matrícules. La ubicació de les càmeres serà decidida per cada ajuntament de manera independent.

La previsió és que els vuit municipis compromesos en el projecte iniciïn el procediment de compra i instal·lació d'aparells a partir d'aquest mes de gener, en coordinació amb el Consell Comarcal de la Garrotxa. Està previst que els primers lectors de matrícules entrin en funcionament durant aquest any.

Els municipis que finalment participen en aquest projecte són Maià de Montcal, les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, la Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca, Besalú i Sant Joan les Fonts.



Complicitat d'Olot

A més, el projecte té la complicitat de l'Ajuntament d'Olot, que ja té desplegat un sistema de càmeres de videovigilància a les entrades a la ciutat i al centre comercial. Un altre cas és Sant Aniol de Finestres, que no participarà en la compra i instal·lació que faran ara, però s'ha compromès a posar càmeres lectores pel seu compte i a participar en el projecte global de seguretat ciutadana dissenyat pel Consell Comarcal de la Garrotxa.

En el procés d'elaboració del projecte, els tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa han mantingut reunions amb el Departament d'Interior, amb el cos de Mossos d'Esquadra, responsables de policies locals i experts en la gestió de sistemes de seguretat.



Imatges a temps real

Els alcaldes participants destaquen la utilitat d'aquest sistema en la millora de la vigilància municipal, que els permetrà captar imatges a temps real i detectar l'entrada de cotxes potencialment perillosos en els seus pobles i a la comarca.

El sistema no estarà tancat a la participació de la resta de municipis garrotxins que s'hi vulguin adherir i implementar en el futur aquest sistema de seguretat als seus territoris.

La voluntat és que les càmeres suposin un important suport addicional a la feina de protecció dels Mossos d'Esquadra. Fora de la capital de la comarca, Olot, cap altre municipi de la Garrotxa disposa de policia municipal i els Mossos d'Esquadra són els responsables de garantir la seguretat ciutadana.



Els accessos de la comarca

L'actual compromís per la instal·lació de càmeres parteix de la idea feta pública el març del 2016 i avançada per Diari de Girona de tirar endavant un projecte de càmeres lectores de matrícules a les principals entrades a la Garrotxa.

El planjament de fa tres anys era cobrir amb lectors de matrícules les entrades per la C-37 (túnels de Bracons), la C-63 a les Planes d'Hostoles, l'entrada a Besalú per la N-260 des de Figueres, l'entrada a Besalú per l'A-26 des de Banyoles, l'entrada pels túnels de Collabós des del Ripollès, l'entrada per la C-153 des del Cabreres (Osona), l'entrada des del Pla de l'Estany per la GI-524 a Mieres i l'entrada per la GI-531, carretera de les Encies entre Sant Aniol de Finestres i les Planes d'Hostoles.

El projecte va ser debatut en els consells d'alcaldes, però no varen arribar a un acord final. Hi havia municipis com Santa Pau, Mieres o la Vall d'en Bas que no veien clar l'aposta d'un sistema de vigilància a les entrades a la comarca per carretera.

En el cas de Santa Pau, consideraven com a millor opció posar càmeres pel seu compte en els llocs que entre l'Ajuntament i els veïns consideressin de més necessitat. Mieres i la Vall d'en Bas també mantenien argumentacions similars. Com que es tracta de municipis situats en llocs clau per al control de la comarca, el Consell d'Alcaldes va haver de replantejar la idea.

El tema es va desencallar en el Consell d'Alcaldes del mes d'octubre, quan la posició dels ajuntaments a favor i en contra va quedar definida.



Gestió de les dades

En relació amb la gestió de les dades recollides pel sistema, el projecte preveu la proposta a la Direcció General de la Policia del fet que la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, sigui l'encarregada de la gestió i control de les dades emmagatzemades, per dues raons principals: en primer lloc, vetllar per la seva confidencialitat, tal com marca la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal. I en segon lloc, perquè aquestes dades serveixin d'ajuda i suport per millorar la prevenció de la seguretat.