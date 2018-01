Canvi a la cúpula dels Mossos de Trànsit de Girona

Canvi a la cúpula dels Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona. El que fins ara era el seu cap, l'inspector Pedro Castrejón, ha deixat aquest càrrec a la Regió Policial de Girona. El seu lloc l'ocuparà Joan Costa, el qual també és inspector i fa uns anys havia estat el sotscap de l'ART dels Mossos a Girona.

Castrejón estava al capdavant dels Mossos de Trànsit a Girona des de l'any 2011. Ara passa a tenir la mateixa responsabilitat però en una altra Regió. Se n'ha anat a la Regió Metropolitana Nord.

La plaça de cap de Trànsit en aquesta regió de la província de Barcelona estava ocupada fins ara per Joan Costa. I per tant, el que hi ha hagut és com un intercanvi de zones. Costa és veí de Girona i fins ara estava a Granollers liderant els Mossos de Trànsit d'aquella zona.

El nou cap dels Mossos de Trànsit de Girona va entrar l'any 1998 com a caporal en aquesta especialitat a Girona i va ser sotscap de Trànsit durant anys. Fins i tot durant l'etapa de Castrejón però ara fa uns cinc anys que va ser destinat a la Metropolitana Nord per liderar l'especialitat de Trànsit. Ara torna com a inspector.