Inundacions, cues a les carreteres per pluja i neu a Catalunya

La pluja i la neu que va caure a diverses zones de Catalunya ahir va complicar la circulació, sobretot a primera hora del matí i en els accesos a Barcelona. Aquesta situació va obligar a circular amb cadenes a deu carreteres de Barcelona, Girona i Lleida i això va provocar retencions a 25 trams. A més, la carretera BV-5301 a Brull (Barcelona) va restar tallada per la presència de neu en sentit nord cap al Montseny. També van resultar afectades tres carreteres més, en aquest cas per accidents, cap de greu. A la C-17 a Malla, tallada en sentit Vic; l'A-2 a Jorba i la B-224 a Piera.Els Bombersan efectuar diversos serveis per incidències relacionades amb les precipitacions. La majoria van portar-se a terme a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per comarques, les més afectades per les pluges van ser el Barcelonès, Vallès Occidental, Maresme i Vallès Oriental, tot i que no s'hi va registrar cap servei destacable, segons els Bombers, per accidents ni tampoc hi va haver ferits greus.

A Badalona la pluja intensa va inundar passos soterrats, i es van tallar alguns carrers. A Manresa els agents van ser alertats per la caiguda d'un arbre de grans dimensions en un pati interior. Des del Consell comarcal del Berguedà es va informar que un total de 35 alumnes no van poder anar a l'escola a causa de la nevada i es van suspendre sis línies de transport escolar.