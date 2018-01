Els serveis d'informació juvenil atenen 194.647 gironins el 2017

Els serveis d'informació juvenil van atendre l'any passat 194.647 joves de les comarques gironines durant l'any passat. Els 39 punts d'informació juvenil i vuit oficines joves de la demarcació que formen part de la Xarxa Nacional d'Informació Juvenil van registrar l'any passat 303.111 consultes, segons les dades facilitades per la Generalitat.

Segons les dades de la Direcció General de Joventut, l'estimació del balanç durant l'any 2017 als 294 Punts d'Informació Juvenil (PIJ) i a les 42 Oficines Joves (OJ) que hi ha a Catalunya és de 890.500 joves atesos i d'1.552.894 consultes i assessoraments realitzats. Aquestes xifres superen l'activitat a la xarxa de l'any anterior en 32.283 usuaris i 174.008 les consultes.

L'oferta educativa i formativa ha continuat sent la temàtica més consultada pels joves a la Xarxa el 2017, amb un 29,9% del conjunt de les consultes, tres punts percentuals més que l'any passat i 21 més que fa tres anys. Aquest tipus de consultes són les que més han crescut els últims anys i coincideix amb l'augment dels joves de 16 a 29 anys que estudien, que van passar del 29,2% el tercer trimestre del 2008 al 40,7% el tercer trimestre del 2017, segons dades de l'Enquesta de Població Activa.

La segona qüestió més sol·licitada l'any passat ha estat el programa concret de la Garantia Juvenil, que per primer any ha estat recollit de manera específica pel registre de la Xarxa. En total, aquest programa europeu de formació, inserció, emprenedoria i orientació laboral ha acumulat 56.920 consultes, equivalent al 13,8% de tota l'activitat. A més d'assessorar els joves sobre els objectius i requisits per participar al programa, els impulsors del programa també han tramitat les inscripcions a la Garantia Juvenil. A Catalunya, més de 100.000 joves s'han inscrit i més de 38.000 joves han trobat feina a través d'aquesta iniciativa en els últims tres anys.

Pel que fa a la resta de la cerca d'informació sobre el mercat laboral i les oportunitats de treball, la Xarxa va registrar el 2017 un total de 44.068 consultes, el 10,7% del total.

Les dades d'activitat indiquen l'educació en el lleure i la salut com a les dues temàtiques següents en nombre de consultes, amb un 10,2% i un 7,8% respectivament, seguides de la cultura (6,7%), la cohesió social (4,6%), la solidaritat i les relacions internacionals (4,5%), la participació (4,2%), l'habitatge (3,4%), el turisme (2,1%) i les tecnologies de la informació i la comunicació (2%).