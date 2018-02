El grup Dret de Defensa porta a Brussel·les la veu de les víctimes de l'1-O

El col·lectiu d'advocats gironins Voluntaris pel Dret de Defensa va participar ahir al matí a la Conferència «Drets Fonamentals i Civils a la Unió Europea: el cas català», que va tenir lloc a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les.

L'acte va constar de diferents ponències, així com una taula rodona on el magistrat Albert Carreras –en nom de tot el col·lectiu d'advocats gironins– va explicar com es van viure i patir les càrregues policials de l'1 d'octubre i va acostar als europarlamentaris i autoritats assistents el testimoni de les víctimes. Algunes d'aquestes van acompanyar el grup de lletrats per relatar en primera persona com van patir les càrregues policials en diferents col·legis electorals de les comarques gironines.