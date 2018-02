La carretera de Sant Hilari a Osor queda tallada per la neu prop de dotze hores

La carretera que connecta la localitat de Sant Hilari Sacalm amb la d'Osor va quedar tallada durant prop de 12 hores en un tram de 8 quilòmetres a causa de la presència de neu. La GI-541 es trobava sota aquesta restricció des de la mitjanit del dimecres, i no va ser fins hores després que es va poder restaurar la circulació amb total normalitat. La situació va venir derivada de les nevades que es van fer notar ahir en punts on, almenys, hi neva més d'una vegada a l'any, com per exemple Ribes de Freser, Camprodon, la zona de Bracons o Molló, entre altres.

La resta de precipitacions que es van anar registrant a les comarques gironines entre el dimecres i ahir van ser majoritàriament de pluja i les quantitats que es van poder registrar no són massa elevades. Entre el dijous i ahir fins a les nou del matí, a Navata van caure 12,1 litres o a Girona ciutat, 5,7.

El que sí que es va notar amb més força va ser una baixada important de les temperatures. I de fet, està previst que així segueixin els termòmetres, sobretot pel que fa a les mínimes. A la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa van ser les comarques on el mercuri menys va pujar. D'aquesta manera les mínimes d'ahir van oscil·lar entre valors sota zero, com per exemple els -2,8 registrats a Puigcerdà, -1,9 a Sant Pau de Segúries o bé -1 de la Vall d'en Bas.

Les temperatures més extremes van ser les que es van donar als punts més elevats del Pirineu, on també van tornar a descarregar les precipitacions més generoses que faran que les estacions d'esquí disposin d'una bona capa de neu nova. Els valors registrats van arribar a estar per sota dels 10 graus, com els -13,5 a Ulldeter, els -11,8 de Meranges i fins i tot els -9,3 que es van donar a Núria.

El Servei Meteorològic de Catalunya va activar dos avisos per ahir i durant tota la jornada d'avui, un per vent i l'altre per l'estat de la mar. Aquestes condicions climàtiques podrien afectar especialment les zones de la Costa Brava i aquelles comarques del nord, com pot ser l'Alt Empordà. Ahir al matí ja es podia veure com el vent començava a bufar amb força en punts de la costa, com la localitat de Tossa de Mar.