Les empresàries recolliran fons per combatre la violència masclista a l'ESO

L'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) recollirà fons per a un projecte educatiu de la Fundació SER.GI contra la violència masclista, que l'entitat ofereix a Educació Secundària Obligatòria (ESO). Aquest programa s'ha escollit en el certamen anual que convoca l'AGE, al que donarà suport en la desfilada solidària que celebarà el 16 de març al Teatre Municipal de Girona.

La iniciativa de la Fundació SER.GI, «Joves, adolescents i violència de gènere», s'adreça a nois i noies de 12 a 16 anys. Per escollir-la, el jurat va valorar que planteja formació per als docents i que, pel que fa als joves, treballa amb «una etapa de la vida clau per inculcar valors i fer prevenció de la violència de gènere». L'Associació Gironina d'Empresàries va destacar, també, que un dels objectius prioritaris del programa de SER.GI és «disminuir la probabilitat que la violència aparegui, intentant transformar els entorns de risc i reforçant les capacitats i habilitats personals», per tal de detectar «a temps» qualsevol situació de violència i afrontar-la.