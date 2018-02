Rescaten uns 60 estudiants d'un bus que havia quedat atrapat per la neu a Toses

Un dels efectes de la forta nevada que ha caigut a les comarques de Girona ha estat un servei que han fet conjuntament els Bombers i els Mossos d'Esquadra.

Pels volts d'un quart de dotze de la nit, van haver de rescatar un autocar on hi viatjaven una seixantena d'estudiants que havien quedat atrapats a la carretera de Toses.

Els passatgers, de nacionalitat belga i el seu xofer, un holandès, van ser trets de l'autocar que havia quedat al mig de la via -Gi-5410- entravessat, tot apunta perquè les cadenes que portava no funcionaven correctament.

Les tasques van anar a càrrec dels Bombers amb quatre dotacions, els especialistes dels Grae i diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra de trànsit i seguretat ciutadana.

Els passatgers van ser traslladats sans i estalvis, segons els Bombers, fins a un hotel de la Colla de Toses.

Ahir a última hora de la nit, el director general de Protecció Civil, Joan Delort, va detallar que en un primer moment aquest vehicle "volia passar pel Túnel del Cadí" però "com que no ha vist clar ha agafat aquesta carretera que va cap a Fornells de la Muntanya". "Han quedat penjats perquè no portava les cadenes adequades", ha detallat, segons recull l'ACN.