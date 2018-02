La neu obliga a tallar l'Eix a la Selva durant més d'onze hores

El temporal de pluja i neu a les comarques de Girona que va començar aquest diumenge a la tarda va generar complicacions sobretot de mobilitat durant la nit i matinada. L'Eix Transversal va ser una de les vies més castigades, ja que la presència de neu i un accident a l'altura d'Espinelves amb un camió que havia fet la tisora va provocar les primeres retencions i el posterior tall de la via.

Entre Espinelves, Arbúcies i Santa Coloma la C-25 va restar tallada prop d'11 hores, ja que va haver-hi en algun moment que es va obrir però calia l'ús de cadenes i els vehicles molt pesants van tenir el pas restringit fins a les vuit del matí.

En sentit Lleida, la situació va ser la mateixa, ja que és on va tenir lloc el sinistre viari del camió. Aquí la via va reobrir pels volts de les set. I un altre punt d'aquesta autovia que va restar tallat per la neu és el tram de Santa Coloma en sentit Lleida des de prop de la mitjanit fins a les vuit del matí. La neu i el glaç van dificultar el pas de vehicles en aquesta via.



Circulació amb cadenes

A la resta de la geografia, les vies afectades per la nevada van ser de les més habituals sobretot en punts de la Cerdanya i el Ripollès. Durant el dia se'n van tallar dues: La que uneix Planoles amb Toses. Una via local, la GIV-4016, al llarg de vuit quilòmetres. I la GIV-5201, entre Viladrau i Sant Marçal del Montseny.

En més de mitja dotzena de vies al llarg del dia es va haver de circular amb cadenes. A punts de la Garrotxa es va veure neu i això va obligar per exemple que en vies que porten fins a Riudaura calgués l'ús de cadenes (N-260a i la GI-521 Riudaura).



Un autobús rescatat

A causa de la presència de neu, els serveis d'emergències no es van haver de mobilitzar només per petits accidents de trànsit o per gent que no portava cadenes i quedava al mig de les carreteres. Un servei destacable és el que van fer conjuntament els Bombers i els Mossos d'Esquadra a Toses el diumenge a la nit.

Pels volts d'un quart de dotze de la nit, van haver de rescatar un autocar on viatjaven una seixantena d'estudiants que havien quedat atrapats a la carretera de Toses. Els passatgers, de nacionalitat belga i el seu xofer, un holandès, van ser trets de l'autocar que havia quedat al mig de la via -Gi-5410- entravessat, tot apunta perquè les cadenes que portava no funcionaven correctament. Els passatgers van ser traslladats sans i estalvis, segons els Bombers, fins a un hotel de la collada de Toses.

També hi va haver problemes ferroviaris, la línia R3 de Rodalies entre Ripoll i Puigcerdà va restar tallada per les inclemències meteorològiques. Segons Rodalies, no es podria portar la gent en un transport alternatiu a causa de la situació de nevades. Aquí va haver-hi talls de llum. Un altre punt on també hi va haver problemes en el subministrament de l'electricitat va ser la Cerdanya, a Meranges, per exemple.

Un altre dels aspectes del temporal de llevant i de les nevades va ser la suspensió de línies de transport escolar. A la comarca de la Cerdanya va quedar totalment suspès i al Ripollès en canvi, es van eliminar les línies de primària i secundària que fan trasllats d'alumnes en cotes altes. I la línia de Campdevànol.

En total 1.904 alumnes es van veure afectats d'una manera o altra, segons va informar Protecció Civil a causa de les nevades. A la comarca de la Cerdanya, de fet, la majoria de centres escolars van tancar, excepte a les localitats de Puigcerdà, Alp i Llívia, on no hi havia activitat lectiva. Al Ripollès escoles com a Planoles i Gombrèn no van poder obrir tampoc per la neu, segons recollia l'Agència Catalana de Notícies.

En les cotes més baixes les precipitacions van ser sobretot en forma de pluja. Aquestes, juntament amb la neu, també van generar sortides dels Bombers. Una mitja dotzena de serveis, bàsicament per caigudes d'arbres a la calçada com a Sant Hilari Sacalm o Ribes de Freser. Però també algunes per petites inundacions com a la ciutat de Figueres.