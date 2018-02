Bianya desencalla el pas de vianants de l'N-260 entre la Canya i Lloc Alou

El pont sobre l´N-260 on no poden passar vianants.

L'Ajuntament de la Vall de Bianya preveu que el Ministeri de Foment comenci en pocs mesos la passarel·la de vianants destinada a salvar la riera de Riudaura a Lloc Alou.

L'alcalde de la localitat, Santi Reixach (PDeCAT), ha explicat que el Ministeri de Foment li ha assegurat que disposa de pressupost per afrontar el projecte de les obres de la reclamada passarel·la. Es tracta d'un projecte d'execució immediata pel fet que el pas és considerat una necessitat.

La passarel·la ha de solucionar el problema de pas de vianants pel pont de l'N-260 entre Lloc Alou i la urbanització de la Roureda, a la part de Sant Joan les Fonts del nucli de la Canya.

El pont actual no té pas de vianants i la gent passava arran de la calçada, perquè no tenia alternativa. Davant de la perillositat, el Ministeri de Foment va posar un senyal de prohibit el pas de vianants a les entrades del pont.

Per fer complir el senyal, els Mossos d'Esquadra van posar alguna multa i va començar una polèmica als mitjans. L'Ajuntament de la Vall de Bianya es va queixar del fet que els vianants que volen transitar entre Lloc Alou i la Roureda no tenen alternativa: o passen pel pont o han de passar per un passallís allunyat que, quan plou, queda cobert d'aigua.

Es tracta d'un trajecte que la gent fa servir per anar al mercat de la Canya i per anar a la parada de l'autobús i per caminar per la via verda.

El Ministeri de Foment ha de garantir que la gent pugui transitar d'un lloc a un altre i per això la previsió és que el pas dels vianants per sobre la riera de Riudaura entre Lloc Alou i la Roureda estigui solucionat aviat.

El Ministeri es farà càrrec del pas sobre la riera i els ajuntaments de Sant Joan les Fonts i de la Vall de Bianya, dels accessos. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts farà un camí fins a la passarel·la des de la Roureda. La Vall de Bianya farà el mateix des de Lloc Alou.