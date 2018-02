Sant Joan les Fonts comença la millora dels carrers del Barri Sec

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha començat les obres de condicionament del passatge del Barri Sec. L'actuació consisteix a urbanitzar el passatge principal. És a dir, dotar-lo d'il·luminació pública, sanejament i voreres.

L'acció preveu la connexió del passatge amb el carrer Soler i crear dues zones d'aparcament. Els aparcaments seran posats en un lloc on ara hi ha horts i tindran capacitat per a 50 vehicles.

Quan hagin acabat les obres, l'Ajuntament ordenarà la circulació i aparcaments dels carrers Soler, Santiago Rusiñol i Isaac Albéniz.

Mantindran el doble sentit de circulació i trauran els aparcaments del carrer Isaac Albéniz.

La voluntat és millorar la circulació i proporcionar places d'aparcament en una zona on en els darrers temps s'ha incrementat la població i, en conseqüència, el nombre de vehicles.