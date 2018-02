Citen a declarar dos militants de la CUP pel tall de l'AP-7 a Riudellots durant la vaga

El proper 25 d'abril hauran de declarar dos militants de la CUP pel tall de l'AP-7 a Riudellots de la Selva (Selva) durant la vaga general del 8 de novembre. La investigació policial l'ha portada a terme la Unitat d'Investigació de Radicalismes a la Xarxa (UIRAX) dels Mossos d'Esquadra. L'informe policial es basa en continguts obtinguts de canals en obert de Telegram de diferents Comitès de Defensa de la República (CDR) de les comarques gironines. L'advocat dels encausats, Benet Salellas, considera que aquesta actuació dels Mossos ha "d'obrir un debat públic" sobre el rol de la policia catalana.

"Que deixi de fer de policia política i es posi al costat de la gent", ha demanat en roda de premsa. Un d'aquests militants citats a declarar és Lluc Salellas, regidor a l'Ajuntament de Girona i portaveu dels cupaires a la Diputació de Girona. L'altre vol mantenir per ara l'anonimat. La CUP contempla que, properament, hi pugui haver més persones encausades a les comarques gironines pels talls de circulació durant la vaga del 8 de novembre.

Dos militants de la CUP estan citats a declarar acusats de desordres públics en la modalitat d'actuació en grup per tallar vies de comunicació i alterar l'ordre públic. El jutjat de Santa Coloma de Farners els ha citat el proper 25 d'abril perquè expliquin la seva participació en els fets de la vaga general del passat 8 de novembre.Segons un dels encausats, Lluc Salellas, la situació és "un exemple més de com l'Estat intenta criminalitzar el moviment popular republicà".

En la mateixa línia s'ha pronunciat la diputada de la CUP al Parlament, Natàlia Sànchez, que considera que hi ha una voluntat de "repressió" que vol treure el focus de "la lluita política".Per aquest motiu, els cupaires han creat una caixa de resistència a la qual es poden fer donacions i han posat en marxa la campanya "Construïm República. Ni una més". Sànchez ha lamentat que ja hi hagi "centenars" de persones investigades.



Els canals de Telegram, clau

Les diligències policials en les quals es basa la citació a declarar dels militants de la CUP les ha instruïdes la Unitat d'Investigació de Radicalismes a la Xarxa (UIRAX). Els agents que han redactat la informació s'han basat en el material recollit a diferents canals de Telegram, un aplicació de missatgeria per a dispositius mòbils. En concret, la informació s'ha obtingut consultant els canals oberts de cinc CDR: Blanes (Selva), Girona-Salt, Figueres, Palamós (Baix Empordà) i Vidreres (Selva).El fet que siguin els Mossos els encarregats de fer les diligències ha estat motiu de crítica per part dels encausats.

L'advocat, l'exdiputat Benet Salellas, ha lamentat que l'informe estigui redactat per la UIRAX. "Si realment el radicalisme a la xarxa que preocupa els Mossos és el dels CDR tenim un problema polític greu en les persones que marquen els objectius de criminalitat", ha assegurat.Benet Salellas creu que li pertoca a la cúpula dels Mossos d'Esquadra esclarir si aquesta investigació s'impulsa seguint directrius del Ministeri de l'Interior com a efecte de l'article 155. Segons Salellas, la data en què es va redactar l'informe (el 24 de novembre) els fa sospitar que podrien haver rebut alguna directriu des de Madrid.

Per a Lluc Salellas, el paper dels Mossos en aquest cas és "penós" perquè, al seu entendre, la instrucció que s'ha fet és "clarament política" i "al servei de l'estat espanyol". El regidor assumeix que el procés judicial serà "llarg" però afirma que això no els farà "canviar la defensa del moviment republicà". L'altre encausat ha preferit mantenir-se en l'anonimat.



Més citacions

D'altra banda, Salellas creu que el fet de que la instrucció es basi en missatges del canal de Telegram "no és casual". Durant la vaga general, assegura que hi va haver "centenars de persones" al tall de l'AP-7 a Riudellots en un ambient "absolutament pacífic" El cupaire admet que l'objectiu de la protesta era "evitar la normalitat del país com és propi de qualsevol vaga general".



La protesta es va acabar després d'acordar-se en assemblea

Salellas assegura que, en tot moment, hi va haver "diàleg i comprensió" amb els conductors que es van quedar aturats pel tall. El seu advocat recorda que els membres del CDR han actuat "de manera transparent" i "a cara descoberta" durant aquestes concentracions.Benet Salellas assenyala que els fets que els portaran davant d'un jutge haurien d'obrir un "debat" sobre el paper de la policia catalana. "Els Mossos han de decidir quin tipus d'actor volen ser entre l'autoritarisme i estar al servei de la gent d'aquest país", ha afirmat. L'advocat també ha admès que amb aquesta citació han tingut, per primer cop, constància de l'existència d'aquesta unitat específica dins del cos dels Mossos d'Esquadra.

En una roda de premsa aquest dijous, advocat i representants de la CUP han apuntat que aquestes citacions podrien ser les "primeres" que arribin pels fets de la vaga de 8 de novembre a les comarques gironines. Salellas no descarta que altres partits judicials puguin estar fent instruccions similars en els altres canals de Telegram investigats