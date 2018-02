Txarango actuarà a la Festa del Carnaval de la Bisbal d'Empordà

Tot a punt perquè els carrers de la Bisbal s'omplin de màgia, colors i disfresses. El carnaval arriba a la capital del Baix Empordà amb un cartell de luxe on destaca l'actuació de Txarango com a colofó final de la celebració.

El programa arrencarà aquest dissabte amb el Carnestoltes Popular. Una jornada marcada per l'animació infantil a la plaça del Castell amb Jordi Pacheco i, a partir de les 18 h, la cercavila de disfresses pels carrers del municipi. Enguany es preveu que el recorregut passi pel carrer de Santa Maria del Puig, la plaça Major, el carrer Alta Riera, la plaça Llibertat, el carrer la Canonja, Germans Sitjar, Pella i Forgas, Sant Jaume, la plaça Major, el carrer Santa Maria del Puig i la plaça del Castell. Segons els organitzadors, en cas de pluja, el Carnestoltes se celebrarà al Pavelló Firal en el mateix horari.

La celebració continuarà el dimarts 13 de febrer amb el Carnestoltes Escolar de la Bisbal d'Empordà, que es va recuperar l'any passat amb motiu del 50è aniversari de l'escola Joan de Margarit. Amb la complicitat de les direccions de les diverses escoles del municipi i rodalies, les AMPAs i el consistori uns 1.500 alumnes van protagonitzar una cercavila sense precedents fins llavors.

Ara bé, la gran Rua de Carnestoltes de la Bisbal d'Empordà serà el dissabte 17 de febrer, a les quatre de la tarda. La sortida serà des del carrer 6 d'octubre, a l'alçada del Terracotta Museu, i encarrilarà fins a l'avinguda les Voltes i fins al passeig Marimon Asprer.

Allà, davant el Teatre Mundial, hi haurà un escenari amb presentació i els assistents podran veure el darrer ball de les colles. A l'aparcament de l'antic camp de futbol hi podran girar les carrosses i recollir els obsequis. Al final del passeig hi haurà un escenari amb discjòquei per tal que tothom pugui ballar. Des de l'organització recomanen veure la rua des del passeig Marimon Asprer per tal d'evitar aglomeracions, on hi haurà cadires per tal de poder veure el darrer ball de les colles.

La gran festa al Pavelló Firal



La jornada culminarà al Pavelló Firal amb una de les festes més esperades de l'any. El col·lectiu bisbalenc Els Voltors enguany organitza una nova edició de la Festa de Carnaval de la Bisbal amb un cartell format pels grups Txarango i Radio Hits, a més del discjòquei Kharloss Selektah. L'obertura de portes serà a partir de les 22:30h i l'entrada costa 10 euros.

El grup ripollès Txarango torna a la Bisbal amb un nou disc sota el braç, El cor de la Terra. Després de molts viatges, vivències, molta gent i música, el nou treball de la banda absorbeix tots aquests inputs els quals es veuen reflectits en els 14 temes del seu nou treball. Cançons que es podran escoltar al Pavelló Firal a partir d'aproximadament les 00.15 h.

Tot seguit, sense temps per descansar, arribarà la primera ràdio del planeta amb una banda 100% en directe. Un repertori amb més de 80 hits internacionals que faran que els assistents no puguin deixar de cantar i ballar, repassant l'actualitat musical i els grans clàssics de la ràdio dels 70, 80 i 90.

Per rematar la festa de la millor manera, actuarà Kharloss Selektah Dj, movent-se per tots els estils de la música jamaicana, des del rocksteady, passant per l'ska, roots, rub a dub digital, early dancehall fins al hip-hop i el basshall més actual compaginant-lo amb dubplates de diferents artistes nacionals i internacionals. Tot això en un local climatitzat amb servei de guarda-roba, photocall i creperia. La festa posarà el punt final del Carnaval de la Bisbal d'Empordà.

Per acabar, segons ha informat l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, la valoració del Carnestoltes bisbalenc d'enguany tindrà lloc el dimecres 7 de març, a les 19 h, a la sala d'actes de les Escoles Velles. L'objectiu és conèixer l'opinió dels participants i fer propostes per seguir millorant el Carnaval bisbalenc de cara a l'any vinent.