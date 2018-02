Ciutadans demana augmentar els efectius policials a la demarcació

El diputat gironí de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Jean Castel, va assegurar ahir que «és necessari incrementar els efectius policials a Girona en benefici de la seguretat i la tranquil·litat de tots els gironins». Així ho va dir després de presentar una iniciativa a la cambra catalana per combatre les accions d'una trentena d'organitzacions criminals a la província, van informar ahir.

Les dades utilitzades corresponen al 2016 i són les facilitades pel Ministeri d'Interior, unes xifres que «tornen a posar de manifest la manca d'efectius policials» a la demarcació, una situació que «es repeteix de manera continuada en els últims anys», relaten en la petició. En aquest sentit, Castel va apostar per «incrementar els efectius policials a la demarcació de Girona», així com per «augmentar el nombre d'unitats especialitzades en bandes organitzades» i per «establir mesures de col·laboració entre cossos policials, posant especial èmfasi en la comunicació operativa». Finalment, segons les mesures demanades, Ciutadans proposa, «si fos necessari, incrementar de manera puntual els efectius policials a la demarcació de Girona per fer front a la temporada d'estiu a l'espera de la incorporació de les noves promocions».