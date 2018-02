En un any 35 persones troben feina a través del servei d'ocupació de Cassà

Els serveis d'ocupació gestionats per l'Ajuntament de Cassà de la Selva han inserit 35 persones al món laboral l'any 2017, 23 de les quals van trobar feina a través dels serveis especialitzats oferts per Serveis Socials, que també aprofiten les ofertes gestionades per la borsa de treball de l'Ajuntament. La borsa de treball municipal va rebre un nou impuls el primer trimestre del 2017 amb l'obertura de l'Oficina de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local ubicada a Can Trinxeria, a la plaça de la Coma, informa el consistori. Des d'aquesta Oficina es gestionen tots els serveis d'ocupació, d'entre els quals la borsa de treball és la porta d'entrada de totes les ofertes d'empreses que cerquen a candidats i de totes les persones que busquen feina. La borsa va rebre l'any passat 101 ofertes de treball d'empreses, mentre que 304 persones s'hi van inscriure de nou. En total, l'any va tancar amb 853 usuaris inscrits. Els serveis d'ocupació de Cassà atenen els veïns i les empreses del municipi, però també als dels municipis veïns amb els que es va signar l'any passat un conveni de promoció econòmica: Llagostera, Llambilles, Sant Andreu Salou, Campllong, Riudellots i Caldes de Malavella. Els veïns que cerquen feina i les empreses que necessiten treballadors s'han de dirigir directament a la borsa de treball per entrar al circuit dels serveis d'ocupació i d'allà són derivats cap a aquells serveis que més s'adaptin a les seves necessitats. Actualment, més enllà de la borsa de treball, hi ha el servei de Garantia Juvenil, un programa orientat a joves d'entre 16 i 29 anys i l'Espai laboral, adreçat a persones en procés de recerca de feina vinculades a Serveis Socials, entre d'altres.