Camprodon desencalla la torre de telecomunicacions

Nou anys després d'haver fet públic el projecte per a una torre de telecomunicacions a coll de Bucs (Montagut i Oix), l'Ajuntament de Camprodon ha començat les obres d'una torre al Serrat dels Boixos (Montagut i Oix).

La inversió prevista és de 117.207 ? i la idea és que després de dues fases, la torre sigui una realitat a finals d'aquest any.

Quan estigui acabada, el dèficit de cobertura en telecomunicacions que pateixen els nuclis de Rocabruna, Beget, Salarça, Bolòs i Font Rubí estaran acabats.

La primera acció consisteix en la construcció d'un camí de 700 metres, l'aplanament del terreny i la fonamentació de la torre.

La segona fase consistirà a estendre una línia de baixa tensió d'1,5 quilòmetres per subministrar corrent elèctric a la torre.

La torre de telecomunicacions ha estat un dels principals problemes dels darrers ajuntaments. Primer per la falta de recursos de la Generalitat per fer efectiu el compromís de fer-la i després pel fet que l'Ajuntament va canviar el primer projecte que preveia fer la torre a coll de Bucs per l'actual al Serrat dels Boixos.