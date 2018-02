L'Ajuntament de Cornellà del Terri va explicar el contingut dels comptes municipals als veïns del poble, en un acte públic que s'ha realitzat per setè any consecutiu. L'alcalde, Salvador Coll, va explicar que l'equip de govern ret «comptes de la feina i les accions fetes» per tal que «tothom pugui conèixer l'estat econòmic del seu poble». El Consistori publicarà aquesta informació al seu web, dintre de la política local de transparència.