L'ocupació als hotels gironins creix un 14,1% el gener

Les pernoctacions hoteleres van augmentar un 14,1% el passat mes de gener als hotels gironins, arribant a les 207.076. Tot i que el gener és, en números absoluts, un dels mesos menys turístics, l'augment suposa una dada positiva només de començar l'any.

El creixement ha sigut espectacular en turisme estranger, que ha arribat a les 88.983 pernoctacions hoteleres (un 27% més). Els clients nacionals han contractat 118.092 nits, un 6% més.



A Catalunya creix un 3%

Les pernoctacions hoteleres al global de Catalunya van créixer un 3% el gener, impulsades per un augment del 5% de les pernoctacions de turistes estrangers, malgrat el 0,7% dels espanyols, segons les dades difoses per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En el cas particular de Barcelona, les pernoctacions van augmentar el passat mes un 1,3% a nivell interanual, gràcies a un augment del 3% dels turistes estrangers. Per contra, els residents espanyols van reduir un 3,6% les seves pernoctacions a la capital catalana el gener.

A banda de la ja esmentada Girona, també Lleida va incrementar les seves pernoctacions el gener, un 22,2%, mentre que Tarragona va registrar un descens del 24,1%, sobretot per la caiguda del 31,3% de les pernoctacions de residents espanyols a la regió.

Pel que fa a tarifes, l'índex de preus hotelers (IPH) de Catalunya es va mantenir estable el gener respecte al mateix mes del passat any. Catalunya, les Canàries, la Comunitat de Madrid i Andalusia representen conjuntament el 80,6% del pes total de l'IPH. D'altra banda, la facturació mitjana diària dels hotels catalans per cada habitació ocupada (ADR) va ser de 83,22 euros de mitjana el gener, un 1% més, amb uns ingressos per habitació disponible (RevPar) de 41,5 euros, amb un repunt interanual del 12,5%.