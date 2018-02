La Generalitat preveu enllestir a l'estiu el projecte de la terminal del Far-Vilamalla

La Generalitat enllestirà aquest estiu el projecte per estendre i implantar l'ample de via internacional a la terminal del Far-Vilamalla però l'Estat no posa data per executar la seva part de l'obra. És a dir, el quilòmetre de via pressupostat en 4 milions d'euros que ha de permetre connectar el complex amb la xarxa ferroviària de mercaderies. El coordinador del corredor mediterrani, Juan Barios, en una conferència ahir al Cercle d'Infraestructures de Girona, es va limitar a dir que des del Ministeri de Foment «s'hi està treballant», però no va anar més enllà.

El ministre De la Serna va anunciar fa uns dies que l'Estat invertirà 55 milions d'euros perquè l'aeroport tingui baixador del TAV. Això suposa desbloquejar una de les grans potes del projecte a la demarcació. Però n'hi ha una altra, la terminal intermodal del Far-Vilamalla, on Foment encara no posa data per executar allò que li pertoca de l'obra. Ni tan sols anuncia una possible previsió de calendari. El projecte preveu que la plataforma es converteixi en un punt adaptat, on hi hagi vies d'ample ibèric i internacional que permetin facilitar la gestió de mercaderies entre camió i ferrocarril.

La Generalitat va licitar la redacció del projecte a finals del 2016. I segons va concretar ahir el secretari d'Infraestructures, Ricard Font, el document s'enllestirà aquest estiu. Inclourà tant la part que li pertoca fer a la Generalitat (adaptar la platja de vies per acollir trens de fins a 750 metres) com la que correspon a l'Estat espanyol (el ramal d'un quilòmetre que ha d'estendre la via d'ample internacional fins a Vilamalla, on ja hi ha habilitat un tercer rail).

Durant el Cercle d'Infraestructures, Font va demanar al coordinador del projecte mediterrani «compromisos d'execució» per part de l'Estat. És a dir, que Foment signi el conveni per executar el quilòmetre de via i hi posi data. El secretari de la Generalitat va recordar que, precisament, el ramal és una de les condicions que han posat les empreses logístiques interessades a fer servir la terminal i instal·lar-se a la zona (la catalana Tradisa i l'alemanya Mosolf). El coordinador, però, no va fixar terminis. Durant la seva conferència, Joan Barios només va concretar que des de Foment «s'hi està treballant», però no va anar més enllà ni va parlar de calendaris.



El tercer rail fins a Portbou

Lligat amb el Far-Vilamalla, tant l'empresariat gironí com la Generalitat també van reclamar moltes vegades –i ahir, un cop més– que l'ample de via internacional arribi fins a Portbou. El coordinador, però, va avançar que aquesta obra «no està prevista» a l'agenda i «ni es descarta ni es confirma».

El coordinador va explicar que l'Estat prioritza la connexió internacional pel Pertús per fer-hi passar mercaderies i que, si la línia del TAV pateix «saturació», aleshores «es podria estudiar» fer passar un tercer rail per la via convencional fins a Portbou. Tot i això, un dels assistents a la conferència li va recordar que el pendent a la via de l'alta velocitat fa que els combois de mercaderies hagin d'anar «amb dues màquines» mentre que, passant per Portbou, amb una locomotora «n'hi ha prou».



L'estació del TAV a l'aeroport

Durant la conferència, el president de la Cambra de Comerç, Domènec Espadalé, va demanar a Barios que el baixador del TAV a l'aeroport de Girona «es faci ràpid». També Font va recordar que el fet que l'Estat hagi situat el baixador al mateix traçat de la via, i no hagi apostat per estendre un ramal fins a l'aeroport, permet que «no sigui una terminal que tan sols faria de llançadora amb Barcelona» sinó una estació que pugui captar passatgers també del sud de França. La mateixa aposta, va recordar, que ja va fer la Generalitat amb el seu projecte.