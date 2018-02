10:09 h | Situació viària actualitzada

Girona

9:33h | Així és viu la nevada a Girona

9:25 h | La nevada al Pirineu gironí

9:15 h | La neu arriba a l'Alt Empordà

Situació actual de les carreteres

8:40 h | La neu fa acte d'aparició a les comarques gironines

8:28h | Protecció Civil passa el pla Neucat al nivell d'emergència per les nevades

8:00h | Situació de les carreteres

6:30h | Actualització de l'estat de les carreteres

Alerta Blanca

Avui no no hi ha transport escolar a tot catalunya

Ahir, 2.605 alumnes sense escola a la selva

Trucar a l'hospital o al CAP si cal reprogramar una visita

Restringits els camions de més de 7.500 quilos

Incidències d'ahir a les carreteres

Mantenir-se informats

Consells per a la conducció amb neu

63 trams de vies afectades per la neu i el gel on cal circular amb molta precaució, entre les quals 4 estan tallades i en 35 cal circular amb cadenes. Per demarcacions:En total,, entre els que destaquen:Montesquiu – RipollSanta Coloma de Farners - VicVall d´en BasTalladaViladrau – Sant Marçal de Montseny2 carreteres on cal circular amb cadenes:Camprodon – Coll d´AresRibes de FreserEn total, 17 trams de carreteres afectats per la neu i el gel, entre les quals destaquen:A-2 El BrucC-17 La Garriga - AiguafredaC-25 RajadellC-25 Sant Julià de Vilatorta – EspinelvesC-58 Terrassa2 vies tallades:Tallada BV-2204 Santa Margarida de MontbuiTallada BV-1415 Cerdanyola del Vallès5 carreteres on cal circular amb cadenes, entre les quals destaquen:C-37 Manresa – Vilanova del CamíC-16 Navàs – BergaC-16 Bagà – Riu de CerdanyaEn total, 9 trams de carreteres afectats per la neu i el gel, entre les quals destaquen:AP-2 Banyeres del Penedès - SosesTallada C-37 a Port d´Armentera5 carreteres on cal circular amb cadenes, entre les quals destaquen:C-44 Vandellós i Hospitalet de l'InfantEn total, 26 trams de carreteres afectats per la neu i el gel, entre les quals destaquen:C-14 Ponts-AgramuntN-240 Borges Blanques-VimbodíC-13 Sort-Esterri d´ÀneuC-14 Adrall-BasellaC-28 Naut Aran accés Port de la BonaiguaC-55 Solsona-CardonaN-230 Vielha e MijaranN-260 SortN-260 Pont de SuertLa Cerdanya i l'Alt Urgell s'han llevat aquest matí de dimecres amb una enfarinada que no ha deixat més d'un centímetre a poblacions com Puigcerdà, Bellver o la Seu.El temporal, que continua actiu al Pirineu, no ha provocat problemes de mobilitat i la carretera N-260 és neta, per bé que cal circular amb precaució. El fet que la major part dels veïns ja porten els vehicles equipats amb rodes de contacte des del novembre facilita el trànsit fluid. El trajecte entre Puigcerdà i la Seu es fa amb normalitat gràcies també a la feina de les màquines llevaneu, que treuen la capa fina de neu.Al Pirineu central la jornada es viu amb una certa sensació que la suspensió del transport escolar es podia haver estalviat. Nens i joves s'han quedat a casa per la impossibilitat d'agafar les diverses línies de transport cap a Puigcerdà i la Seu. A l'institut Pere Borrell de Puigcerdà l'assistència d'alumnes s'ha reduït radicalment amb, pràcticament, tan sols joves de la vila.Tot i que amb poca intensitat, la neu arriba a l'Alt Empordà i es poden veure les primeres volves a localitats com Albons, Sant Jordi Desvalls i Figueres.També al Baix Empordà.Trànsit informa de la situació de les carreteres a aquesta hora a Girona:Trams de carreteres afectats per la neu i el gel2 carreteres on cal circular ambCamprodon – Coll d´AresSanta Coloma de Farners - VicEls primers flocs es poden veure a molts indrets de la província com a la mateixa ciutat de Girona. Localitats de la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany viuen els primers moments de la nevada que inclús comença a agafar en alguns indrets com Besalú.Protecció Civil ha passat el pla Neucat al nivell d'emergència per les nevades que s'estan registrant a Catalunya. Les precipitacions de neu estan afectant pràcticament tot el territori excepte a les comarques de Tarragona (on ha començat a ploure) i a les de Girona, on s'espera que el front arribi més tard.Per tot plegat, demanen restringir al màxim la mobilitat durant el dia d'avui i evitar agafar el vehicle privat en la mesura del possible. Els serveis de transport públic funcionen a hores d'ara amb relativa normalitat.El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les set del matí 1.760 trucades relacionades amb l'episodi de fred i neu. Per comarques, la que més trucades ha registrat ha estat Osona amb 205, seguida pel Barcelonès amb 179. Des del Vallès Occidental se n'han realitzat 162 i des del Baix Llobregat, 135. Per municipis, Barcelona ha estat la que més trucades d'emergència ha efectuat amb 157. Vic n'ha registrat 71 i Lleida 70.Un total de 137 ajuntaments de Catalunya han activat els seus plans de Protecció Civil.Des de Protecció Civil recorden que s'ha suspès el servei de transport escolar de manera preventiva i demanen a la ciutadania que eviti al màxim els desplaçaments amb vehicle privat. Davant de la possibilitat que molts alumnes no puguin arribar als seus centres, les escoles no realitzaran avui la seva activitat lectiva amb normalitat.D'altra banda, s'ha activat un protocol de reprogramació de les visites a persones que no puguin desplaçar-se als centres de salut.Trànsit actualitza la informació viaria a les 08.00 hores del mati: 40 trams de vies afectades per la neu i el gel on cal circular amb molta precaució, entre les quals destaquen:al BrucSoses – Banyeres PenedèsBergaRipollLa GarrigaVall d´en BasTerrassales Borges BlanquesA hores d'ara hi haFalsetViladrau – Sant Marçal de MontsenySanta Margarida de MontbuiHi ha 18 carreteres on calen cadenes, entre les quals destaquen:ManresaVandellós i Hospitalet de l'InfantVielhaSortPont de SuertPort de la BonaiguaAdrall - BasellaSegons inforna el Servei Català de Trànsit, a les 6 del mati d avui dimecres hi ha 2 carreteres tallades per la neu:C462 a la Seu d'Urgell i la Giv5201 a Viladrau.Hi ha 9 carreteres on calen cadenes:A22 a Lleida , Bv1081 Castellfollit de Boix ,bv5114 de Campins al Montseny, C44 a Vandellos i Hospitalet de l'Infant, LV 4241 a Guixers, n260 a Sort , N420 a Falset , T313 a Duesaigues i la Tv7333 a la Fatarella.A 19 carreteres mes cal circular amb precaucio perque hi ha neu a la.via destacant la C16 a Berga,la C17 a Ripoll, la C58 a Terrassa , la C17 a la Garriga , la N240 a les borges blanques o l'AP2 a Banyeres- Soses amb l'enllac amb l'AP-7.Aquest matí s'hauria de produir una gran nevada que afectarà qualsevol localitat de Catalunya. Així ho preveia el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que va incrementar a «nivell alt» l'avís per acumulació de neu al conjunt de les comarques gironines. Amb tot, els càlculs pronostiquen que la pitjor part se l'enduran les comarques centrals. Tot plegat té lloc després de la primera nevada de dilluns, també anunciada i que a Girona va afectar sobretot la Garrotxa, el Ripollès i les parts altes de la Selva, i que va deixar un balanç d'afectació sobretot a la Selva, amb 2.605 alumnes de 12 centres que no van poder anar a l'escola, 7 rutes de transport escolar es van suspendre i carreteres locals van quedar afectades.Ahir a la tarda, tot i que amb menys incidència del que es preveia, va començar la que ha de ser una nevada important. Es preveuen gruixos de neu de 0 i 2 cm a punts del litoral i entre 2 i 15 cm a la resta i al Pirineu i sobretot al Prepirineu es podran acumular més de 30 cm de neu, si bé al sector occidental es podran superar els 50 cm per sobre dels 1.000 m).Des de les comarques de Tarragona i Lleida passant per Barcelona a la tarda-vespre, la previsió era que la nevada es generalitzés amb intensitat a la matinada i, a les comarques gironines, que afectin de ple al llarg del matí i fins a l'inici de la tarda. A partir de llavors, ja seria pluja i la cota de neu pujaria. El 112, fins a les 19 hores d'ahir, va atendre 939 trucades, de les quals 47 de la Selva i 42 del Gironès.Amb aquestes previsions, Protecció Civil s'ha volgut curar en salut i va prendre diferents mesures. Suspendre tot el transport escolar i demanar no portar els nens amb cotxe privat. Els centres es preveu que obrin (no s'han donat ordres de tancar) però tindran l'activitat lectiva alterada (molts alumnes i docents no podran arribar-hi). En tot cas, es decidirà en funció de la situació. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris perquè les carreteres poden quedar afectades. De fet, els camions de més de 7.500 quilos tenen prohibit circular des d'ahir a la tarda mentre la Generalitat, l'Estat i autopistes tenen 270 llevaneus i tones de sal repartides per tot el territori.Pel que fa a hospitals i CAPs, obriran amb normalitat i, si cal reprogramar una visita, cal trucar al centre hospitalari. El 061 es reforçarà per atendre consultes de persones que es trobin malament. En concret, les mesures preses són:Avui no hi haurà transport escolar a tot Catalunya. Així ho va acordar ahir la Generalitat, en una mesura inèdita, davant la previsió de neu per a avui. Però hi haurà classes? Ensenyament va informar que intentaran que els centres educatius estiguin oberts, «si així s'acorda amb els ajuntaments corresponents, tot i que no pot garantir que l'activitat sigui normalitzada». A més «en cas que els centres educatius més afectats hagin de tancar finalment -ja sigui perquè es trobin allunyats del nucli urbà, per la impossibilitat d'accedir-hi per part dels docents, o bé perquè estiguin situats en una zona elevada- n'informaran les famílies a través de mitjans telemàtics». També Protecció Civil va alertar que molts centres avui no tindran activitat lectiva però sí funció acollida dels nens que hi vagin. En tot cas, van demanar evitar substituir el transport escolar, que no n'hi haurà, per transport privat en zones nevades.D'altra banda, la Universitat de Girona (on més del 65% dels alumnes no són de la comarca del Gironès) i d'altres com l'escola universitària ERAM han suspès per avui tota l'activitat lectiva.La primera nevada d'aquest dilluns ja va incidir en una dotzena d'escoles de la comarca de la Selva. Eren centres d'Anglès, la Cellera de Ter, Amer, Osor i Sant Hilari Sacalm, i va afectar 2.605 alumnes. A més, es van suspendre set rutes de transport dels instituts d'Anglès i Amer, amb 270 alumnes afectats.Pel que fa als hospitals i els CAPs, el Departament de Salut va informar que avui els hospitals faran l'activitat quotidiana. En tot cas, en cas que els ciutadans no puguin anar avui a una visita programada al seu centre d'atenció primària (CAP) o a l'hospital, s'hauran de posar en contacte amb el mateix centre per reprogramar-la.Salut prioritzarà reprogramar les visites o proves dels pacients que no puguin anar-hi a causa de les condicions metereològiques.A més, Salut va recordar que per resoldre dubtes o problemes de salut, cal trucar el telèfon de la salut de Catalunya, el 061 CatSalutRespon, que atén les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any (però no per reprogramar visites). Per Emergències, trucar al 112.El consell assessor del pla Neucat va acordar restringir el transport de mercaderies de més de 7,5 tones a la xarxa viària catalana. Des d'ahir tarda, els Mossos d'Esquadra ja no realitzaven filtres, sinó que ordenaven als camions aturar-se a l'àrea de servei o al polígon industrial més proper.Per exemple, els conductors de camions pesants que entraven des de França a l'AP-7 en direcció Barcelona, ja eren obligats a desviar-se a l'altura de Figueres. La situació va provocar queixes i indignació entre molts camioners, molts dels quals no en sabien res.En paral·lel, durant la jornada del matí d'ahir es va anar normalitzant la situació a les carreteres gironines per les conseqüències de la nevada de dilluns. Amb tot, es van mantenir afectacions en diferents vies de la Selva per neu i gel a la carretera i una es mantenia tallada a la tarda (la GIV-5201 de Viladrau a Sant Marçal de Montseny). La resta eren la C-25 a Espinelves cap al Coll de Revell, la GI-543 de Viladrau a Arbúcies, la GI-550 a Santa Coloma de Farners, la GI-552 a Arbúcies i la GIV-5411 Sant Hilari-Coll de Revell.El Departament de Territori i Sostenibilitat, carreteres de l'Estat i les diferents Diputacions disposen de fins a 270 llevaneus i diverses tones de sal repartides arreu de Catalunya per facilitar la mobilitat a les carreteres per fer front a la nevada. Trànsit ha demanat molta prudència a la carretera.També van demanar als conductors que es mantinguin informats de l'evolució de la situació viària a través del web d'incidències del Servei Català de Trànsit o dels perfils de twitter de @transit i @emergenciescat. A la carretera i durant la nevada cal circular per la dreta i evitar avançaments per deixar un carril lliure per les llevaneus. Aquests dies cal circular amb cadenes al portaequipatges en tot el territori i cal evitar iniciar els desplaçaments un cop ha començat a nevar. Pel que fa al transport públic, algunes línies interurbanes no han prestat servei a Osona, la Garrotxa, muntanya del Vallès Oriental i Baix Montseny.Protecció Civil de la Generalitat va recomanar minimitzar la mobilitat avui al matí mentre es mantinguin les nevades. Com sempre, és important tenir en compte la prevenció i la preparació dels vehicles i per això, cal portar al cotxe l'equip d'hivern: rodes de contacte o cadenes, guants, roba d'abric, el dipòsit de benzina ple i el telèfon mòbil amb la bateria carregada. En zones de muntanya on les baixes temperatures i les nevades són habituals en aquesta època de l'any, s'aconsellem pneumàtics d'hivern (tenen més adherència i una millor resposta de frenada).Si es troba conduint en ple temporal de neu, Protecció Civil dona recomanacions per a la conducció amb neu: conduir amb suavitat; no frenar bruscament; reduir la velocitat per facilitar l'adherència i evitar lliscaments; augmentar la distància de seguretat; seguir les roderes o empremtes deixades per altres vehicles; no avançar si no és necessari; portar cadenes per si són necessàries; quan cauen els primers flocs es produeixen els mateixos efectes que quan cauen les primeres gotes de pluja (barreja d'aigua, pols i greix) i transformen el paviment en una pista lliscant. I el mateix quan la neu és tova i acabada de caure.En arrencar el cotxe sobre neu pot ser que les rodes patinin i s'enfonsin. Per evitar-ho, posar-les en línia recta i arrencar amb segona, deixar anar molt lentament l'embragatge, mantenint una acceleració suau i constant, i no moure la direcció fins que el vehicle no estigui en moviment. Si baixem del vehicle per posar cadenes, cal fer-ho amb seguretat: si és possible, fora de la calçada, i si es fa al voral, portar l'armilla reflectora posada i col·locar els triangles.