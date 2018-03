Alerten d'un increment de les agressions físiques als professionals d'infermeria

El sindicat d'infermeria SATSE alerta d'un increment de les agressions físiques cap als professionals sanitaris, sobretot els d'infermeria. El sindicat denuncia un repunt de les situacions de violència que es pateixen als centres sanitaris per part de pacients o familiars dels usuaris i assenyala que, malgrat que les agressions verbals continuen sent majoritàries, es percep un descens dels insults i amenaces mentre creixen casos d'empentes, cops de puny o destrosses de material.

Des del sindicat assenyalen que cal visibilitzar la situació i denunciar quan es produeixen, per acabar amb la «impunitat» que sent l'agressor, indica el delegat de Satse a Girona, David Oliver.

Des de Satse denuncien que les situacions de violència física han anat creixent des del 2014. El motiu, indica Oliver, són les «mancances» que pateix el sector, sobretot quan es produeixen pics de pressió assistencial i es fa evident la manca de recursos del sistema.

«Des de l'èpcoca de les retallades i les sobrecàrregues de treball, la situació és cada cop més agressiva, i la relació de respecte mutu i confiança entre professionals i pacients a vegades es trenca. El pacient, però, ha d'entendre que en cap cas és culpa del treballador, que fa tot el que pot per reduir l'impacte d'aquestes retallades i faltes de recursos», explica el delegat sindical.

Les darreres dades disponibles, les del 2016, indiquen que a les comarques gironines es van registrar una cinquantena d'agressions a professionals sanitaris. Segons les dades de l'Institut Català de la Salut (ICS), van ser 40 agressions als centres d'atenció primària de la demarcació i set casos més a l'hospital Josep Trueta de Girona, mentre que al conjunt de Catalunya vamn ser 490 les agressions denunciades, 432 de les quals van ser verbals i la resta, 58, físiques, una xifra que va a l'alça des del 2014. Com passa a Girona, la gran majoria dels casos es van concentrar als ambulatoris, amb 383 agressions. Com a conseqüencia d'aquests episodis, quatre baixes laborals de metges, una d'un professional d'infermeria, quatre d'auxiliars d'infermeria i una d'un zelador.

I és que aquestes agressions afecten tota mena de perfils professionals, sobretot els que tenen més contacte amb el pacient, com la infermeria. Segons les dades del 2016, l'ICS en va registrar 265 a facultatius, 193 a infermeria i 32 a auxiliars.

Oliver assenyala que el perfil de l'agressor és molt transversal, però que les situacions es produeixen sobretot en moments de tensió en serveis on hi ha molta pressió assistencial, com els serveis d'urgències, o l'atenció primària, tant a la recepció com en el moment del triatge dels usuaris.



Evitar la impunitat

Per tot plegat, Satse llança la campanya «#Stopagressions. Res justifica una agressió», una iniciativa que vol interpel·lar professionals, ciutadans i administracions per incidir en la conscienciació i aconseguir mesures veritablement efectives. La iniciativa pretén que es denunciïn més agressions, deslligar les mancances del sistema sanitari dels professionals i que els usuaris de la sanitat recordin que cap causa les pot justificar.

«Els professionals no han d'assumir les agressions com a inherens al seu treball, i molt menys resignar-se», indica Oliver, que assenyala que «cal fer el pas». A més d'animar els professionals a denunciar i a informar de si els seus centres tenen protocols d'actuació, també recorden al ciutadà que «el professional també pateix les mancances».

Pel que fa a l'administració, insten a aplicar mesures preventives, com formar els professionals per abordar situacions conflictives o implantar actuacions dissuassòries, com la instal·lació de timbres a les plantes -una mesura que ja es fa en alguns centres, però que no és majoritària- o investigar què ha pogut generar l'agressió.

Aquesta campanya pren el relleu de la que es va fer al 2004 i que va ajudar a desplegar una primera tanda de mesures, com el reconeixement del personal sanitari com a autoritat pública i que, en cas de denúncia, el seu testimoni valgués més que el de l'agressor.