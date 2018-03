Cremen fotos del Rei i brinden per la sentència del TEDH a Banyoles

Un centenar de persones de Banyoles s'han concentrat aquest dimarts a les vuit del vespre davant l'Ajuntament i han cremat fotos del rei Felip VI i d'altres membres de la família reial. També han fet un brindis per celebrar la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que s'ha conegut avui i que diu per unanimitat que cremar fotos del Rei és un acte de llibertat d'expressió. La convocatòria l'han fet entitats independentistes de la comarca del Pla de l'Estany i ha comptat amb la presència del banyolí Jaume Roure, un dels dos exonerats per la sentència del tribunal europeu, que ha llegit un manifest. També ha agraït els suports rebuts i ha destacat la importància de la sentència perquè es demostra la vulneració de drets fonamentals per part de l'Estat espanyol. Tot i això també ha lamentat que la sentència hagi arribat després de tants anys (el fet jutjat va tenir lloc el 2007).

Durant l'acte s'ha versionat la cançó de Mesclat 'El Rei vol corona'. L'ha interpretada el cantant del grup Germà Negre. Per cloure l'acte, que ha durat uns 30 minuts, els assistents han cremat les fotografies.