Bosses que fan campanya per la inclusió social i el comerç de proximitat

a integració social de persones amb discapacitat intel·lectual, a través de la feina, la posada en valor del comerç de proximitat i el respecte per l'entorn natural conflueixen en els coixins i les bosses reutilitzables creades i comercialitzades per l'emprenedora gironina Núria Tomàs. El Flamenc, l'au que va estampar a la primera bossa que va dissenyar fa anys, quan vivia a l'Àfrica, dona nom i identifica la marca.

Els autors de les puntades que cusen aquestes bosses i coixins són treballadors dels Centres Especials de Treball de la Fundació Ramon Noguera, una entitat dedicada a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual en el teixit social i laboral gironí. Per fer-ho, la fundació ha desenvolupat diferents línies de treball que abasten des de la jardineria i els serveis forestals, la neteja industrial, el rentat de cotxes i de camions, la bugaderia, la restauració fins al càtering o la moda.

Són treballadors d'aquest últim sector els que confeccionen l'estoc d'El Flamenc que, després d'haver superat la fase pilot que Tomàs va posar en marxa el 2016, preveu ampliar aviat la seva producció actual de 500 bosses i 50 coixins.

Darrere el disseny, la producció i la comercialització del projecte hi ha Núria Tomàs –que ha comptat amb la col·laboració de diversos dissenyadors–, mentre que la confecció es realitza als tallers de la Fundació Ramon Noguera. El principi de la proximitat també s'aplica a la matèria primera, el cotó, que prové de l'empresa Organic Cotton Colours de Santa Cristina d'Aro. El resultat són una sèrie de coixins i de bosses elaborades amb cotó orgànic, de mides diferents i pensades per a la compra a granel de productes com ara llegums, cereals, pasta, farina, fruita o pa.

Tomàs, que ven a través del web d'El Flamenc i de la botiga de productes ecològics A la Menuda, de Girona, explica que ha buscat un sistema de producció «totalment respectuós en termes socials»; alhora que ofereix una alternativa útil per combatre «l'enorme generació de residus» i anar a comprar de manera sostenible. En aquest últim punt, incideix en la contaminació que generen les bosses de plàstic petites, exemptes de la regulació que obliga els comerços catalans a cobrar per les grosses. «Al mercat no existien alternatives de mides més petites [de bosses] i és aquí on El Flamenc ha sabut innovar», afirma la responsable de l'empresa, qui resumeix així l'essència de la seva iniciativa: «Portar la bossa de casa és recuperar una acció de respecte al medi ambient que s'ha perdut».