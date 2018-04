Un càncer sense símptomes fins que està avançat

A Catalunya cada any es diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions/any. La supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Tot i això, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

Com que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és clau la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç, recorda Salut.