Salut posa l'accent en la lluita contra les infeccions als centres

El Departament de Salut i els centres sanitaris posen l'accent en la importància de la higiene de mans per lluitar contra les infeccion durant l'atenció sanitària, especialment la sèpsia, un procés infecciós generalitzat que causa unes 4.000 morts a l'any a Catalunya, més que l'ictus i l'infart de miocardi junts. I és que aquesta evolució complicada d'una infecció representa un risc vital per a la persona i presenta una mortalitat superior al 20%. Pot produir una mala perfusió als òrgans, els lesiona i acaba produint un fracàs multiorgànic i la mort.

Només a l'hospital Josep Trueta de Girona, s'atenen uns 350 casos de sèpsia greus anualment, i s'aborden a través d'un protocol específic per garantir-ne la detecció precoç i l'inici immediat del tractament, dues mesures bàsiques per al bon pronòstic del pacient.

Coincidint amb el Dia Mundial de la Higiene de Mans, que se celebra demà, Salut vol implicar els professionals sanitaris i les direccions i gerències dels centres en la prevenció de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària amb una mesura senzilla però eficaç: rentar-se bé les mans. Amb l'eslògan «És a les vostres mans prevenir la sèpsia en l'atenció sanitària», l'efemèride fa una crida a professionals i a la ciutadania en general per millorar la higiene de mans i contribuir així a la seguretat dels pacients.

L'acció que es recomana amb més freqüència per evitar que les mans actuïn com a vector de transmissió per a les infeccions és friccionar-les amb preparats de base alcohòlica.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) atorga un grau d'evidència màxim a la fricció de les mans amb un preparat de base alcohòlica abans i després del contacte directe amb els pacients.

És per això que aquests dies els hospitals i CAP gironins posen en marxa diverses iniciatives relacionades amb una correcta higiene de mans.

És el cas de l'hospital de Palamós i els centres d'atenció primària del Baix Empordà, que se sumen al Dia Mundial de la Higiene de Mans amb diferents accions durant aquesta setmana, però també amb mesures permanents que s'inauguren ara. Així, a partir d'avui els controls d'admissió de l'hospital oferiran material de sensibilització a tots els usuaris, i partir de la setmana vinent s'instal·laran nous dispensadors amb solució alcohòlica a l'entrada dels CAP de la comarca.

Pel que fa als professionals, s'ha actualitzat tota la senyalèctica de les àrees internes com a recordatori de les normes d'higiene, i es recomana no dur braçalets i anells durant la jornada laboral, ja que són elements captius de bacteris.

Als hospitals de Blanes i Calella, la cita s'ha celebrat tant ahir com avui, amb una campanya informativa per part de la comissió de Seguretat dels Pacients i la comissió de Vigilància i Control de la Infecció Nosocomial de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

A la Garrotxa, l'hospital d'Olot ha organitzat per dissabte activitats al carrer a la capital de la comarca. De 10 a 1 del matí al carrer sant Rafel d'Olot, davant l'entrada de la residència Sant Jaume, s'ensenyarà els olotins a fer una bona higiene de mans amb un vídeo de realitat virtual i ulleres 3D.

A les 11 també hi haurà l'hora del conte pels més menuts a càrrec de Laura Quicios amb el relat La Martineta, que tracta la importància de la higiene de mans.