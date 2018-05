Un accident entre tres vehicles a Vilablareix provoca un ferit lleu

Un accident a l´autopista AP-7 al terme municipal de Vilablareix va causar, ahir al migdia, un ferit lleu i retencions de fins a un quilòmetre en sentit sud, direcció a Girona.

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l´avís de l´accident es va produir a tres quarts d´una del migdia i informava que tres vehicles havien xocat per darrere al punt quilomètric 64. A causa de la topada, va resultar ferit lleu un home de 65 anys, que va ser traslladat a l´hospital Josep Trueta de Girona. A més, es va haver de tallar el carril sud, en direcció a Girona, fet que va generar retencions de fins a un quilòmetre. Aquesta situació es va allargar prop d´una hora.

D´altra banda, també a l´AP-7 però durant la matinada de dissabte, un cotxe va sortir de la via, a l´altura de Sarrià de Ter. En aquest cas, l´avís es va produir a un quart de quatre de la matinada i no hi va haver cap ferit.