Rescats d'excursionistes que no planifiquen

Els Bombers alerten que les errades o la manca de planificació de la ruta són la principal causa en la majoria de rescats que s´han de fer a la muntanya. Des de començament d´any, el Grup de Recolzament d´Actuacions Especials (GRAE) ha fet 245 rescats arreu de Catalunya. L´Alt Empordà i el Ripollès són les dues comarques on més han d´intervenir els Bombers per ajudar les persones que es troben amb dificultats. «És la prevenció en el que hem d´incidir, la gent ha d´estudiar bé la ruta, els perills que hi poden haver i anticipar tot el que pugui passar», assenyala el cap dels GRAE a Olot, Jordi Martí. Aquesta unitat especialitzada dels Bombers comptarà amb cinc noves incorporacions en breu. Martí, però, deixa clar que amb els nous efectius no en fan prou per cobrir les necessitats del cos.

L´afluència cada cop més massiva d´excursionistes a la muntanya ha fet que en els darrers anys no hagin parat de créixer els rescats a Catalunya. En els primers tres mesos de l´any els Bombers han hagut d´actuar 245 vegades, la gran majoria per ajudar persones que o bé no havien planificat la ruta, o bé havien comès errades. Una de les més freqüents, explica el cap dels GRAE a Olot, Jordi Martí, és quedar-se sense llum. «Alguns excursionistes no calculen bé i es troben a dalt d´una muntanya i se´ls fa fosc», explica. Martí recorda que aquest és un «aspecte important», perquè fer una recerca de nit «limita molt les possibilitats».

Durant el 2017 es van fer 1.445 rescats a Catalunya, més de la meitat dels quals van ser a la muntanya (835). Les comarques on més van actuar els Bombers van ser l´Alt Empordà i el Ripollès. En tots dos casos van haver de sortir en 86 ocasions per ajudar persones que havien tingut problemes. La localitat que va registrar més incidències va ser Queralbs (33), un fet «lògic» ja que es troba en un entorn molt poblat per excursionistes i escaladors. El cap dels GRAE a Girona va assenyalar que sovint són persones que es perden fent senderisme.