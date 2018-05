Intercepten dos furtius a Ogassa per caçar isards sense permís

La Unitat d'Antifurtivisme dels Agents Rurals de Girona va interceptar i denunciar dos caçadors furtius al Pirineu per haver caçat dos isards sense autorització. Els fets van tenir lloc en una àrea privada de caça del municipi d'Ogassa, a la comarca del Ripollès. Els agents van detectar que l'autorització dels homes no era la pertinent, ja que aquests no van poder acreditar que disposaven del permís del president de l'àrea de caça on es trobaven.

Aquesta no va ser l'única infracció que van cometre. Dels dos isards que havien capturat, un d'ells era una femella, tot i que la resolució de vedes estableix que en aquesta època de l'any només està permès caçar mascles. Aquestes limitacions venen derivades pel moment reproductiu de l'espècie en qüestió. Els agents rurals van comissar els trofeus i les armes dels dos caçadors. A partir d'aquí, el Departament d'Agricultura els obrirà un expedient per tal de valorar en funció de l'incompliment si els correspon o no algun tipus de sanció.



Un problema força comú

El furtivisme és un problema extens a la província de Girona i és per això que des del cos d'agents rurals hi ha una unitat especialitzada en aquest tipus d'intervencions. La Unitat d'Antifurtivisme busca informació, controla la zona i mira d'estar molt a sobre del territori. «La majoria de persones que es dediquen al furtivisme són coneixedores de les normes, però se les salten» explica Ignasi de Dalmases, cap dels Agents Rurals a Girona. Això provoca que a vegades «no es doni l'abast per a tots els llocs», relata el cap gironí.

Precisament una de les darreres intervencions va tenir lloc a Sant Jordi Desvalls, on també es va realitzar un comís a un home que sortia de nit a disparar els animals per protegir els seus camps. «L'administració ja té mecanismes per resoldre aquests temes, però a vegades hi ha una certa manca d'entesa entre pagesos i responsables de l'àrea de caça» diu De Dalmases, «és comprensible que tinguin danys, però si no sabem que existeix aquest problema, no s'hi pot treball», afegeix.