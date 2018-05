Girona es lleva amb mínimes de finals de tardor

Les comarques de Girona s'han llevat amb temperatures mínimes de finals de tardor.



La capital ha arribat als 3,7 graus mentre que en zones del Pirineu s'han assolit registres negatius com a Setcases de -7,2 i -8,7 a Alp.



Una baixa de registres que s'ha donat després d'un episodi de pluges d'ahir i de tempestes durant la nit en alguns punts.



A Maçanet, un usuari de twitter va captar aquestes imatges ahir de la tempesta:





Avui, matí assolellat i tarda amb més núvols, quan podrà caure algun ruixat local a punts del nord i del nord-est. L'ambient es mantindrà fred o fresc. Els detalls de la predicció a https://t.co/C0jpuGa0AY #meteocat — Meteocat (@meteocat) 14 de maig de 2018

Aquestes baixes temperatures faran queque ha caigut en punts del Pirineu es mantingui sobre el terreny.I és que en punts del Pirineu ha estat com a finals de tardor, amb registres negatius en molts punts. Per exemple aA l'interior també és un matí d'anar abrigat i és que per exemple, les temperatures al Baix Empordà a punts com aLes pluges d'aquestes últimes hores han deixat registres de 60 a 80 litres i fins i tot gruixos de neu de 19 centímetres. Laapunta a una pujada molt lenta de les temperatures. Aquesta tarda encara pot ploure en alguns punts de la demarcació.https://twitter.com/meteocat/status/995908424595591168