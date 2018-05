El PSC reclama a l'Estat incloure la variant d'Olot als pressupostos

El PSC gironí ha reclamat al Govern de l'Estat l'aprovació d'una esmena als pressupostos generals presentada pel diputat Marc Lamuà a favor de l'execució del nou traçat de l'N-260 conegut com a variant d'Olot. Segons els socialistes de les comarques gironines, i de la Garrotxa en particular, recorden «que aquesta és una obra cabdal per al desenvolupament del territori que ha generat un alt consens i que mereix una resposta ferma i positiva per part de l'administració», van informar ahir afegint que l'endarreriment del projecte «és inexcusable».

«En veure que no apareixia als pressupostos generals d'enguany vam incloure una esmena per aquest projecte. Com la resta de demandes de les comarques gironines, de moment no ha estat escoltada de resultes del pacte pressupostari entre PP, Cs i PNB i sembla que no rectificaran en les votacions al ple d'aquesta setmana entrant», va assegurar Lamuà. «Com que les explicacions d'uns i altres no s'avenen, demanarem explicacions a la comissió de Foment del Congrés, per saber en quin moment i on s'ha encallat», va avançar el diputat socialista.

L'Eix Pirinenc, la carretera de titularitat de l'Estat que travessa de Portbou a Pamplona, té un tram que corre entre Olot i Ripoll passant per Vallfogona. Així, van recordar que en època del conseller Joaquim Nadal, la Generalitat va proposar al Ministeri de Foment fer un intercanvi de titularitats: la Generalitat es quedava el tram de Vallfogona a Ripoll i l'Estat es feia càrrec de la carretera que passa per la Vall de Bianya i enfila cap a Collabós amb el compromís que assumiria l'execució de la variant, una infraestructura que ha generat un alt consens al territori.

A més, fa un any, una delegació de l'Ajuntament d'Olot, el regidor del PSC, Josep Guix, i l'alcalde Josep Maria Corominas, amb el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Ricard Font, es van reunir amb el Secretari General d'Infraestructures, Manuel Niño, i el director general de Carreteres, Jorge Urrecho. En una reunió posterior, van acordar a proposta d'Urrecho que, no tenint cap sentit l'actuació de les dues administracions en un àmbit tan reduït, la Generalitat assumiria els tràmits mediambientals i de disseny i que el finançament i l'execució de l'obra aniria a càrrec de Foment.

També a proposta d'Urrecho es va acordar la signatura d'un conveni que aclarís per escrit aquests acords. «Malgrat que el representant de Foment es va comprometre a redactar un esborrany del conveni en poques setmanes, després d'haver passat dos mesos i no tenir-lo, vam convenir amb el Secretari d'Infraestructures Ricard Font d'escriure nosaltres mateixos el conveni i fer-lo arribar a Foment. Fa uns quinze dies que el tenen», va explicar el regidor i portaveu socialista a Olot, Josep Guix.