Sabotegen dues torres de la MAT descollant tots els cargols que les aguanten

Nou sabotatge contra la línia elèctrica de 400 kV a les comarques gironines. Uns desconeguts han descollat els cargols que aguanten dues de les torres de la MAT situades al tram comprès entre les subestacions de Bescanó i Santa Llogaia d'Àlguema.

Ara fa unes setmanes, van sabotejar el suport número 66, que es troba a Fellines. Precisament, va ser aquí on uns activistes anti-MAT van intentar impedir la construcció de la línia el gener del 2014 .

Un d'ells, fins i tot es va enterrar sota terra. I ara fa pocs dies, aquest tram de la MAT ha viscut un altre sabotatge amb el mateix modus operandi; és a dir, descollant els cargols que aguanten l'estructura metàl·lica. En aquest cas, ha passat a la torre número 12, situada al terme municipal de Sant Gregori, a tocar de la riera de la Llémena.

Tot i que la companyia ha pogut actuar per prevenir mals majors, fonts de Red Eléctrica subratllen que els sabotatges han compromès no només «l'estabilitat de la línia», sinó també la de «tot el sistema elèctric» perquè, de fet, allò que aguantava les torres dretes era la mateixa tensió del cablejat. Red Eléctrica ja ha presentat denúncia davant dels Mossos d'Esquadra i investiguen qui hi ha al darrere d'aquests fets.

No se sap qui hi ha al darrere –la policia ho investiga- però allò que és clar és que, a l'hora de sabotejar les dues torres, es va fer a consciència. De fet, els cargols que les aguanten tenen un diàmetre considerable, i per fer-los saltar cal fer servir un aparellatge especial.

En tan sols poques setmanes, Red Eléctrica ha descobert dos sabotatges d'idèntiques característiques al tram aeri de la MAT que creua les comarques gironines.

Primer va passar a la torre 66, situada a Fellines. Precisament, va ser aquí on al gener del 2014 un grup d'activistes anti-MAT van intentar aturar la construcció de la línia de 400 kV amb una protesta sonada. Allà on s'hi havia d'aixecar la torre, un d'ells es va arribar enterrar sota terra a través d'un túnel (perforat expressament) on s'hi va introduir un cotxe. L'activista, a més, es va encadenar al vehicle.

Tot plegat es va cobrir amb terra –deixant un tub de ventilació- i al damunt s'hi va situar una autocaravana. Per alliberar-lo, els Bombers van estar-s'hi hores. Arran d'aquesta protesta, sis activistes van asseure's a la banqueta dels acusats. I a mitjans de març, l'Audiència de Girona va sentenciar el cas condemnant-los a penes d'entre sis i nou mesos de presó i imposant-los multes que anaven des dels 120 fins als 1.080 euros.

El sabotatge a la torre 66, on es van descollar tots els cargols que n'aguantaven la base i una part del tronc, es va descobrir ara fa unes setmanes. Els tècnics de Red Eléctrica ho van veure durant una inspecció rutinària i van apressar-se a reposar els cargols per garantir l'estabilitat de la torre elèctrica. Però ara, ha tornat a passar.

Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana. En aquest cas, la torre que s'ha sabotejat és la número 12, situada al terme municipal de Sant Gregori. L'estructura elèctrica ha aparegut amb nombrosos cargols descollats. Tots els que n'envoltaven el perímetre de la base i, també, part de l'estructura metàl·lica.

Red Eléctrica, que ja ha presentat denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, assegura que els dos sabotatges són fets «gravíssims», perquè s'ha de tenir en compte que les torres de la MAT, sense cargols, només s'aguantaven per la mateixa tensió de la línia, és a dir, la del cablejat.

En cas que l'estructura s'hagués desestabilitzat i hagués caigut, la companyia elèctrica subratlla que –apart del perill que representa- no només hauria compromès «l'estabilitat» de la línia de la MAT sinó també la de «tot el sistema» de les comarques gironines. S'ha de tenir en compte que les torres dels 400 kV, a més, de mitjana arriben a fer 66 metres d'alçada.



L'any passat, disparant

Aquests no són els únics sabotatges que ha viscut el tram aeri de la MAT al seu pas per les comarques gironines. Al juliol de l'any passat, Red Eléctrica va denunciar un altre atemptat; en aquella ocasió, algú va disparar contra els cables de 400 kV que passaven per Cervià de Ter.

Els impactes, possiblement efectuats amb un arc o una ballesta, van danyar l'estesa en tres punts paral·lels i van desfilar el cable d'alta tensió, tot i que no el van arribar a trencar perquè porta una ànima d'acer. Red Eléctrica també va posar els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra i va presentar-ne denúncia.