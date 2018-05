El Col·legi de Metges expedienta en dos anys dos facultatius antivacunes

El Col·legi de Metges de Girona ha expedientat dos facultatius per llençar missatges contra la vacunació en els darrers dos anys. Segons explicava ahir el president dels metges gironins, el doctor Josep Vilaplana, a Ràdio Girona, en aquests dos anys la institució ha obert expedient a dos col·legiats «per fer certa publicitat» antivacunes i per haver donat a famílies informació «esbiaixada» sobre la vacunació infantil obligatòria.

En aquest sentit, el president del Col·legi de Metges insisteix que els professionals que han estat expedientats perdran la col·legiació si reincideixen en aquestes conductes, si bé recorda que l'objectiu últim de l'entitat no és sancionar, sinó corregir aquests discursos.

«Pensem que el que ens pertoca és corregir i fer veure als facultatius que, a hores d'ara, abonar o desinformar o no donar tota la informació adequada a la gent sobre les vacunes obligatòries pensem que no és ètic ni deontològicament aprovable, i per tant, és condemnable», exposava Vilaplana a l'emissora.

Així, recorda que els metges «tenen l'obligació d'informar dels tractaments que hi ha evidencia científica que funcionen», encara que admet que es poden receptar medicines i teràpies alternatives per millorar l'estat del pacient.

Sobre l'homeopatia, diu que els metges la poden receptar si serveix d'ajuda al pacient però diu que sempre se l'ha d'informar de que no hi ha evidència clara de què el tractament funciona.