Teràpia amb gossos per prevenir el «bullying» a les aules

La Fundació Affinity i l'escola Lleó XIII de Barcelona han posat en marxa una teràpia amb gossos per prevenir l'assetjament escolar - bullying- a les aules, amb classes pràctiques amb aquests animals dins de l'horari escolar. Encara que ja s'han dut a terme iniciatives similars en altres centres educatius, és el primer cop que una teràpia assistida amb gossos s'imparteix en horari escolar com una assignatura més dins de la classe de cultura i valors ètics.

La iniciativa s'emmarca dins de «Respecta'm», un programa de teràpies assistides amb animals de companyia que ha impulsat la Fundació Affinity amb l'objectiu de fomentar el respecte i prevenir el bullying a les escoles.

La responsable dels programes de teràpia de la Fundació, Maribel Vila, va explicar durant la presentació que l'objectiu és «reduir les conductes no adequades». El programa s'imparteix una hora per setmana durant 12 setmanes i hi participen 40 alumnes del centre, d'entre 14 i 15 anys. Segons va detallar Vila, els alumnes duen a terme un curs d'ensinistrament caní «basat en mètodes positius, mitjançant el qual aprenen a educar els gossos i treballen el respecte, la inclusió i el treball en equip».

Amb l'ajuda dels animals, el programa busca incidir en l'acceptació de les diferències, de la millora de l'autoestima, el respecte pels altres i cap a un mateix, treballar l'empatia i tolerar la frustració per aconseguir un major respecte entre alumnes i per reforçar la relació amb el professorat.

«Els gossos són una gran excusa per tractar els nens; si féssim teràpia no voldrien, però a través dels gossos i del joc és molt més fàcil aconseguir-ho i així podem traslladar les bones conductes que tenen amb els animals al pla personal», va destacar Vila.

El director d'aquest col·legi laic i concertat de Barcelona, José Luis Saavedra, va assegurar que en els col·legis «hi ha molts egos i sovint no és fàcil tractar-los». «Aquesta és una escola inclusiva, amb alumnes de moltes nacionalitats i amb dos projectes molt clars: l'atenció a la diversitat i un projecte singular per a alumnes que concilien la vida acadèmica amb la pràctica de dansa, música o esport, com els jugadors de La Masia del FC Barcelona», va explicar.

El projecte s'avalua seguint una metodologia científica supervisada per la Càtedra Fundación Affinity-UAB Animals i Salut, per poder mesurar els resultats i per això compta amb un grup de control de 20 alumnes que treballen el respecte en les aules, però sense interactuar amb els gossos.



«Els resultats seran molt positius»

Anna Armengol, educadora del centre, mostrava convençuda que, tot i que encara falten unes sessions per acabar el programa, «els resultats seran molt positius». «Els alumnes han vist que davant un gos tots som iguals: no importa si som rossos o morenos, blancs o foscos, homes o dones; les diferències desapareixen. Hem vist com els alumnes moguts estan més tranquils o com els que són tímids s'obren», va explicar.

Els alumnes del Lleó XIII han rebut bé la iniciativa, que creuen que els pot «aportar nous valors» i permetre'ls «recuperar el respecte mutu entre persones». «Ensenyem als gossos a passar per sota d'una cadira o a saltar; i això ens ensenya a no frustrar-nos, perquè a vegades a ells també els passa. Encara que hagis d'esperar, sempre hi haurà una recompensa», va dir Jorge Carrasco, de 15 anys.

Per a la seva companya Cèlia Calvet, l'activitat permet «aprendre sense adonar-se'n», perquè han d'ensenyar als gossos a fer alguna cosa «i també, com nosaltres, es bloquegen i els ensenyem a fer un pas enrere per fer-ne dos cap endavant». «Amb els gossos mantenim molt respecte però entre nosaltres ja no i això és el que ens bloqueja a l'hora d'aconseguir un objectiu comú; quan estem aquí la gent està calmada i ara l'objectiu és canviar de caràcter durant totes les hores del dia». La directora de la Fundació Affinity, Isabel Buil, també va confiar que la teràpia es pugui aplicar a altres centres educatius, inclosos els col·legis públics.