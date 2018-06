L'Oncotrail destina 44.000 euros a equipar la Unitat de Pal·liatius de Santa Caterina

La Unitat de Cures Pal·liatives de l'hospital Santa Caterina de Salt estrena nou equipament gràcies a una donació de 44.000 euros de la cursa Oncotrail. El donatiu del repte solidari de la Fundació Oncolliga Girona s'ha destinat a la compra de vint butaques per als pacients hospitalitzats a la unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital Santa Caterina, uns seients elèctrics i ergonòmics que milloren la comoditat dels malalts, a més de permetre més mobilitat.

Aquest donatiu se suma als que l'hospital saltenc va rebre l'any 2013 -16.750 euros i el 2015 -6.657 euros- provinents d'aquesta cursa solidària impulsada per l'Oncolliga i que es corre per equips. Per a prendre-hi part, cada equip ha de fer un donatiu de com a mínim 1.000 euros, que després l'entitat destina a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines, per exemple equipant els hospitals. Amb la recaptació del 2017, destinarà 158.000 euros als diferents centres gironins.

La Unitat de Cures Pal·liatives de l'hospital Santa Caterina atén unes 400 persones l'any, pacients que es troben en una fase avançada i progressiva d'un procés de malaltia que necessita tractaments i atenció molt especialitzada. Pateix una malaltia complexa, amb unes possibilitats de resposta als tractaments específics molt limitada, i amb la presència de símptomes múltiples i variables, que provoquen un impacte sobre el malalt i la família importants.

En aquesta situació els objectius de la unitat del centre saltenc estan centrats en la millora de la qualitat de vida, la promoció de l'autonomia i l'adaptació emocional a la situació.

La Unitat està dotada amb 18 llits. El 75% de les persones ingressades són malalts oncològics i el 25% són pacients amb altres malalties: respiratòries, cardíaques, insuficiència renal i malalties neurodegeneratives, principalment.

L'estada mitjana a la unitat és de 14 dies, i l'àrea d'influència de la unitat és el Gironès, la Selva i Pla de l'Estany, tot i que es treballa coordinadament amb la resta d'hospitals comarcals, els equips d'atenció primària, atenció domiciliària, i la xarxa sociosanitària de la regió sanitària de Girona.