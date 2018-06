Set detinguts a Blanes per ser d'un clan expert en estafes immobiliàries

La Policia Nacional ha desarticulat l'anomenat clan dels Nicolic, un grup criminal especialitzat en estafes milionàries immobiliàries, en detenir-ne set membres, a Blanes. Segons va informar ahir la Policia Nacional, el clan estava especialitzat en rip deal, una modalitat d'estafa en auge a causa del repunt del mercat immobiliari, i en el qual els presumptes autors fingeixen ser empresaris interessats a adquirir un bé immoble pel qual ofereixen pagar una major quantitat de diners, sempre que el venedor accedeixi a canviar-los bitllets d'elevat valor per altres de quantia inferior.

Els set detinguts, assentats a Espanya i Itàlia, tot i que van arribar a cometre actes il·lícits en altres països de la Unió Europea com Alemanya i França, utilitzaven aquesta modalitat d'estafa ja que els bitllets lliurats eren facsímils d'alta qualitat que reprodueixen l'original d'una manera gairebé idèntica. Segons la policia, quan les víctimes detectaven l'engany a temps, els membres del clan dels Nicolic no dubtaven a utilitzar la violència per robar el botí.

En el clan familiar, precisa la policia, existia un clar repartiment de rols, de manera que ocupaven els de més estatus els membres amb una edat més avançada, que s'encarregaven d'impartir als joves la formació necessària per realitzar l'activitat il·legal. A Espanya els arrestats comptaven amb diversos immobles, entre els quals es troba un edifici de tres plantes a Blanes (Selva), dos luxosos habitatges a Castelldefels (Baix Llobregat) valorats en gairebé 2.000.000 d'euros, una empresa sense activitat comercial real aparent i dotze vehicles d'alta gamma.

En l'operació, que va comptar amb la col·laboració de la Guardia di Finanza d'Itàlia, s'han intervingut 33.600 euros que els detinguts portaven a sobre en el moment de la detenció, 60.000 euros en joies i 700.000 euros en bitllets facsímils de 500.



Juny de 2017

La investigació va començar al juny del 2017, quan es va tenir coneixement de l'existència d'una organització d'origen serbi especialitzada en la realització d'estafes pel mètode del rip deal. Els agents van constatar que els investigats havien intentat una estafa de 300.000 euros si bé, després de ser descoberts per la víctima, va acabar en un robatori violent de 150.000 euros. Posteriorment, els agents policials van relacionar aquest delicte amb tres persones a les quals els constaven antecedents per estafa, robatori amb violència i falsedat documental.

Avançades les investigacions, es va descobrir que, a més del grup assentat a Espanya, existia un important entramat a la regió italiana de la Lazio, on el grup dels Nicolic posseeix una vila, seu d'una empresa fictícia de metal·lúrgia, utilitzada per blanquejar els fons provinents de les seves activitats il·lícites.