Mor als 106 anys el dibuixant que va inspirar Bambi

L'artista Tyrus Wong, que va inspirar l'entranyable cérvol Bambi de la pel·lícula d'animació de Walt Disney, va morir el dia 30 de desembre als Estats Units, a l'edat de 106 anys, segons va informar el The Walt Disney Family Museum.

Nascut a Canton (Xina) el 1910, Wong va treballar en els estudis de Walt Disney durant tres anys, entre 1938 i 1941. Tot i el poc temps en els estudis, la seva «influència en la composició artística del dibuix Bambi no pot passar-se per alt», va ressaltar en un comunicat el The Walt Disney Family Museum.

Mentre treballava en els estudis de Walt Dinsey, Wong es dedicava a dibuixar una gran quantitat d'esborranys del personatge del ratolí Mickey Mouse.

Va ser llavors quan Wong es va assabentar que havia començat la fase de preproducció del llargmetratge de dibuixos animats Bambi, en el qual es relataria la història d'un cérvol des del seu naixement fins a l'edat adulta. A casa, Wong va dibuixar diversos esborranys d'un cérvol en un bosc, les línies que donarien vida al personatge de Bambi.

Els petits dibuixos de Wong van captar l'atenció de Walt Disney i es van convertir en la base per a l'estil visual de la pel·lícula. «Walt Disney va veure que Tyrus era capaç de produir obres d'art exquisides que no necessàriament semblaven el bosc, sinó que se sentien com el bosc. La visió que va tenir Walt Diseny sobre Bambi i l'ús que va fer del treball de Tyrus encara influeix en les pel·lícules d'avui», va ressaltar el museu.

Després de treballar per als estudis de Walt Disney, Wong va passar a les files de la productora Warner Bros, en la qual va col·laborar en la creació de desenes de pel·lícules, entre les quals algunes de tan destacades com Rebel Without a Cause (Rebel sense causa), amb James Dean, i The wild bunch, de Sam Peckinpah, traduïda a Espanya com Grupo salvaje.