Obres de Remedios Varo en una exposició d'artistes surrealistes

n La primera exposició dedicada a Espanya a les dones artistes surrealistes reuneix des d'ahir a la Galeria Mayoral de Barcelona una vintena de pintures i dibuixos de vuit artistes, entre elles obres inèdites de Frida Kahlo, així com creacions de Dora Maar, Lee Miller, Maruja Mallo o l'artista nascuda a Anglès Remedios Varo.

La comissària de l'exposició, Victòria Combalía, autora del llibre Muses, mecenes i amants. Dones al voltant del surrealisme, ha explicat que en l'exposició es poden veure peces inèdites, entre elles Autoretrat com genitals (1944), de Frida Kahlo, provinent d'un col·leccionista privat nord-americà; així com el Cadavre exquis de Valentine Hugo que va fer amb André Breton i Greta Knutson.

Combalía va remarcar que «la presència de les artistes surrealistes s'ha anat incrementant els últims anys als museus i en les exposicions i ja no són considerades només com muses o amants, sinó com artistes per elles mateixes».

No obstant això, afegeix la comissaria, «encara queden molts temes col·laterals per explorar en les seves vides i les seves obres».

La idea inicial de la Galeria Mayoral era fer una exposició de dones surrealistes catalanes, però, segons ha dit Combalía, aquest univers es reduïa a Remedios Varo i Ángeles Santos; per aquesta raó es va ampliar el criteri a «dones surrealistes que haguessin tingut algun vincle amb Catalunya».

En la investigació de la comissaria van aflorar variats vincles amb Catalunya: «Frida Kahlo va tenir una relació amorosa amb el pintor, escenògraf i escriptor Josep Bartolí, qui després d'un llarg periple per camps de concentració va acabar exiliant-se a Mèxic, on va entrar en contacte amb el cercle de Diego Rivera i Kahlo; Valentine Hugo va venir amb Breton a Cadaqués i va fer 'cadàvers exquisits'», uns jocs de paraules als quals eren aficionats els surrealistes.

Maruja Mallo, continua Combalía, va participar a l'exposició Lògic Fauvista de 1936 a Barcelona; i Leonora Carrington va entrar a Espanya per Andorra i va fer escala a Barcelona abans de viatjar a Madrid, des d'on s'exiliaria als Estats Units.

En l'exposició, que s'exhibirà en la galeria Mayoral fins al pròxim 1 d'abril, destaquen diverses obres inèdites de Frida Kahlo com Autoretrat dibuixant (1937), Autoretrat com genitals (1944), un dibuix que forma part d'un quadern en el qual apareix una vagina amb ulls, així com un Triple autoretrat com nadó, adolescent i dona (1931).

La desconeguda Hugo

Entre les artistes exposades, la més desconeguda és Valentine Hugo, a la que França dedicarà pròximament la primera retrospectiva, i de la que es pot veure en la Mayoral un Retrat de Picasso.

De Dora Maar, que va ser companya de Picasso, es poden contemplar un retrat de Maria Dolors Miró (1938), així com un rar quadre d'enormes dimensions, Naturalesa morta amb gerra blava (1944); i de Lee Miller es mostren dues fotografies de 1970, una en la qual apareix a l'entrada del Museu Picasso de Barcelona i una altra que retrata al pintor Joan Miró.

L'exposició de Barcelona serveix de pròleg a la que el Museu Picasso de Màlaga dedicarà a l'octubre a les artistes del surrealisme, en què s'inclouran peces de Carrington, Hugo, Kahlo, Maar, Mallo, Miller, Santos i Varo al costat d'altres d'Eileen Agar, Claude Cahun o Germaine Dulac.