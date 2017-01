El Museu de la Garrotxa tanca per poder reformar l´exposició permanent

El Museu de la Garrotxa va tancar ahir per reformes i no obrirà fins al 25 de febrer. Segons va explicar ahir la directora del Museu, Montserrat Mallol, el motiu és que l'exposició permanent datava del 1986 i s'havia quedat desfasada.

Mallol va assenyalar que els usuaris els recomanaven que es posessin al dia respecte als museus de les altres ciutats. Va indicar que la reforma ha estat pressupostada en 26.000 ?.

Va concretar que pintaran tots els espais expositius i canviaran els plafons informatius i el seucontingut.

La reforma tindrà especialment en compte l'accessibilitat per a tots els públics. Amb aquesta intenció milloraran la lluminositat de les sales per tal de facilitar la lectura dels plafons. També intruduiran racons per fer la sala atractiva a la mainada. A més, hi posaran serveis que fins ara no existien com és la connexió wifi a tot l'espai.

Quan hagin acabat, hi posaran material nou i hi mantindran les grans obres de sempre.