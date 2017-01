L´Escala acull la preestrena de «La Víctor» una docuficció sobre la vida de l´escriptora Caterina Albert

La vida de Víctor Català en 50 minuts. Això és el que explica el documental La Víctor, una producció de Minoria Absoluta que TV3 estrenarà a la primavera. Uns 200 veïns de l'Escala van omplir dissabte la Sala Polivalent del municipi per veure la preestrena d'aquesta producció sobre la vida de Caterina Albert, nascuda en aquest municipi de l'Alt Empordà.

Es tracta d'una docuficció interpretada per l'actriu Míriam Iscla i dirigida per Francesc Escribano. Iscla va destacar la transcendència que Caterina Albert ha tingut en la literatura i en el paper de les dones. «La veritat és que se'n podria fer una pel·lícula perquè la història del personatge és molt interessant», va comentar. Per la seva banda, Escribano va remarcar «les ombres que envoltaven Víctor Català».

A l'acte hi va assistir el conseller de Cultura, Santi Vila, que va posar en valor la figura de Caterina Albert. «Malgrat les dificultats que va tenir, ens queda la seva obra i això és molt important», va destacar. El conseller creu que aquesta producció ha servit per tornar a posar en relleu la persona i la seva obra.



Ovació del públic

Al final del documental els 200 assistents van coincidir en una ovació que va durar gairebé un minut. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, va reconèixer que és una bona forma de mostrar el nom de la localitat. «A l'obra de Caterina Albert surten reflectits paisatges i referències constants a l'Escala i per a nosaltres és un orgull, que una autora tan rellevant tingui aquest vincle tan estret amb l'Escala», va concloure.