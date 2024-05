Olot s’endinsa en l’univers creatiu de Quim Domene amb una quàdruple exposició

Olot dedica una quàdruple exposició a Quim Domene, una mostra que es desplega ara al Museu de la Garrotxa, l’Hospici, el Museu dels Sants i, a partir de l’estiu, també a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Sota el títol I l’Hospici balla, l’exposició va més enllà de l’antologia, plantejant una capbussada en l’univers del pintor, dibuixant, gravador i escultor olotí, amb una obra profundament rupturista respecte a la tradició pictòrica de la seva ciutat natal, basada sobretot en l’art conceptual i el collage i de ressò internacional. Ho fa amb un recull d’obres que van dels vuitanta fins a l’actualitat escollides per crear un diàleg als espais on s’exposen i icones de la cultura olotina com els sants o el quadre de La càrrega.

A la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa, s’hi pot veure l’obra més recent, creada per Domene a partir del 2011, l’any en què va exposar per darrera vegada en aquest mateix espai. Són sèries de dibuixos, pintures i objectes presentades com una obra única a manera d’instal·lació i creant un gran mural, com una narrativa visual conjunta entre el que es coneix com a cadàver exquisit o gabinet de meravelles.

Al tercer pis del mateix museu hi ha La càrrega. Exercici plàstic entorn a una imatge, un diàleg amb l’emblemàtica obra de Ramon Casas a partir de tres sèries realitzades per Quim Domene en tres temps diferents: el 1981, any de l’intent de cop d’estat; el 2017, al voltant dels fets relacionats amb l’octubre d’aquest mateix any a Catalunya, i l’any 2023, com una reflexió dels fets en la distància del temps.

Quim Domene presentant l'exposició amb Josep Quintana i Montserrat Mallol. / Olot Cultura

Entre les dues, als diferents pisos del claustre de l’Hospici també s’hi han instal·lat altres obres del garrotxí, fent una mena de camí per l’edifici.

La reinterpretació que ha fet l’artista de l’iconografia religiosa centra la tercera pota de la mostra, al Museu dels Sants. Hi presenta una sèrie realitzada l’any 1985 que vol ser una aproximació al món de la iconografia cristiana i la seva representació, a partir de les fotografies de les imatges religioses captades al taller de L’Art Cristià. Aquest treball està format per diferents instal·lacions, en les quals, d’una manera pedagògica, visualitza i classifica els atributs d’una trentena de sants i santes i també altres elements litúrgics cristians.

També a l’Arxiu

Les tres mostres dels Museus d’Olot s’inauguren aquest dissabte (11.30) i es podran visitar fins l’11 d’agost. A partir del 12 de juliol i fins al 27 de setembre, l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa també acollirà Arxiu portàtil, una reflexió sobre el que realment mereix ser guardat, relacionant l’arxiu privat de l’artista i el públic.