La GIO celebra el cinquè aniversari amb l´estrena del poema simfònic «Núria»

La Giorquestra celebrarà en gran el seu cinquè aniversari el proper diumenge, 5 de febrer, a l'Auditori de Girona, exactament el mateix dia i a la mateixa hora que, ara fa cinc anys, va debutar la formació liderada pels germans Marcel Sabaté (director general) i Jaume Sabaté (director musical).

Ho celebraran en gran amb un concert excepcional que inclourà dues obres cèlebres, la Simfonia nú. 5, de Beethoven, i l'Obertura 1812, de Txaikovski.

La cirereta la posaran entre aquestes dues obres, amb l'estrena del poema simfònic Núria, expressament composat per a l'ocasió pel pianista Albert Guinovart, en el que promet ser un moment altament commovedor, ja que Núria era el nom de la mare dels germans Sabaté, que no va poder superar un càncer, malaltia a la qual es destinaran els beneficis d'aquesta superproducció simfònica solidària amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi).

Però el poema simfònic Núria té un missatge d'esperança i està dedicat també a la filla de Jaume i fillola de Marcel, una Núria de 5 anyets que encarna el futur.

Per estar a l'altura de la commemoració, la GIO va convertir ahir la presentació del projecte en un acte social al restaurant El Celler de Can Roca, on un quartet de l'orquestra va oferir un tastet de l'espectacle, i que va comptar amb la participació de nombroses persones implicades.

Hi havia el doctor Jordi Frigola, investigador de l'IdibGi, que va exposar que més recursos reverteixen en la millora del disseny de molècules «més específiques per obrir noves vies d'inhibidors en els tractaments» contra el càncer, per reduir els efectes secundaris dels fàrmacs.

Hi havia també Vanessa Nueda, malalta de càncer de mama als 35 anys, que va superar un «procés molt dur» de tres operacions i va decidir integrar la malaltia a la seva vida explicant la seva experiència al bloc www.elcrepdemivida.com. Encara en tractament, Nueda va confessar que escriure sobre la pròpia malatia li va permetre «veure les coses des d'un nou enfoc» i va començar a implicar-se em projectes d'ajuda als altres que «tenen un retorn molt gratificant».

L'acte va comptar amb la participació d'Àlex Robles, director de l'emissora Catalunya Música, que transmetrà en directe el concert de diumenge.

Van prendre la paraula Josep Roca, en representació del Celler, i Albert Bardolet, director de l'Institut Català de les Indústries Culturals, Albert Piñeira, diputat de Cultura de la Diputació de Girona, i Carles Ribas, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.



Un projecte de micromecenatge

Marcel Sabaté va obrir l'acte assegurant que els cinc anys als front de la GIO han estat «molt positius». També va explicar que el concert s'enregistrarà en DVD (a càrrec de l'equip d'Igor Cortadellas), i que s'obrirà un projecte de micromecenatge a la plataforma Verkami per finançar l'edició. Hi ha la voluntat de projectar la pel·lícula a la primavera a les sales comercials de cinema.

Per la seva part, Albert Guinovart va dir que Núria s'inspira en la mare dels germans Sabater que va desaparèixer, però sorgeix la neta, de manera que «hi ha la lluita contra la malatia però també un final esperançador».