George R. R. Martin publicarà un nou relat de 'Juego de Tronos' aquest any EFE

La pròxima entrega de 'Cançó de gel i foc', la saga literària en què es basa el despietat drama medieval 'Juego de Tronos' és un dels esdeveniments més esperats al costat de la pròpia estrena de la setena temporada de la sèrie de HBO . Gràcies al propi George R. R. Martin, l'espera semblarà menys llarga.

L'autor de l'èpica saga publicarà un relat curt dins d'una antologia fantàstica sobre el qual encara es desconeix l'argument. Sí que se sap que tindrà lloc en el mateix univers que 'Juego de Tronos'. Això sí, la nova història situada a Ponent no arribarà fins al mes d'octubre. És a dir, uns mesos després de la setena temporada de la sèrie.

L'antologia es titula 'Llibre d'Espases' ('Book of Swords') i així resa la descripció del llibre a Amazon: "Quinze històries que celebren l'edat d'or de l'espasa i la bruixeria, incloent-ne una nova que tindrà lloc al món de 'Juego de Tronos' ".

A Martin l'acompanyaran altres autors del gènere com Matthew Hugues, K.J. Parker, Scott Lynch, Robin Hobb, Garth Nix, C.J. Cherryh, Elizabeth Bear, Ellen Kushner, Ken Liu, Danial Abraham, Cecelia Holland i Peter S. Beagle.



25 de juny, la data assenyalada?



En les últimes setmanes s'ha rumorejat amb la data d'estrena de 'Juego de Tronos' a HBO. La cadena nord-americana té previst que una altra de les seves sèries insígnia, 'The Leftovers', tanqui la seva tercera temporada justament la setmana anterior. Per tant, el diumenge 25 de juny es posiciona com la data idònia perquè Tyrion, Cersei, Jon i companyia tornin a la càrrega.

El final de la 6a temporada de la sèrie va avançar part de la trama dels propers llibres de la saga i va deixar als seus fans bocabadats en mostrar-los el maquiavèl·lic pla de Cersei, la veritat sobre els orígens de Jon Snow i l'inici del viatge de Daenerys i el seu exèrcit.

A 'Juego de Tronos' li queden ara 13 capítols. La nova etapa comptarà amb només set episodis. Els fans espanyols podran veure'ls a través d'HBO Espanya i Movistar + la pròpia matinada de diumenge a dilluns en versió original subtitulada i també al dia següent de nou en VOSE. La versió doblada arribaria una setmana després.