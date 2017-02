Motets de Bach per als municipis

Albert Piñeira va defensar el «paper central i nuclear» que el Conservatori ha tingut en l´àmbit de la música clàssica a les comarques gironines. El vicepresident de la Diputació i diputat de Cultura també va explicar que «la Diputació, a través del Conservatori, vol promoure la creació de nous públics de música clàssica. Aquesta és una tasca que l´ens portarà a terme mitjançant iniciatives pedagògiques basades en l´educació de la sensibilitat artística dels nens, potenciant l´escolta de música clàssica.

Algunes de les iniciatives que s´oferiran als ajuntaments i a les escoles de la demarcació de Girona seran els Motets de Bach 2017 i el taller pedagògic Corda´t, segons va explicar.

Motets de Bach 2017 té com a objectiu potenciar la música als municipis gironins, de manera que s´oferirà als consistoris la possibilitat de programar l´obra, una producció de cinc motets interpretats pel Cor de Cambra de la Diputació de Girona, sota la direcció de Pablo Larraz. Motets de Bach 2017 ja es va gaudir durant la tardor del 2016 a l´Auditori de Girona.

Pel que fa a Corda´t, es tracta d´una activitat pedagògica adreçada als alumnes de primer i segon curs de les escoles de primària de la demarcació. Per portar a terme aquest taller els professors del Conservatori es desplaçaran a les escoles, on presentaran als alumnes quatre instruments de la família de la corda fregada (violí, viola, violoncel i contrabaix). Aquest taller ja es va fer al CEIP Castellum de Sant Julià de Ramis i ara s´oferirà a la resta d´escoles. Amb aquest projecte els nens de les comarques gironines tindran l´oportunitat d´entrar en contacte amb instruments que no sempre tenen al seu abast.

Albert Piñeira també va remarcar que «el que es vol assolir amb aquests projectes és l´objectiu que ha guiat el Conservatori des dels seus orígens: garantir la igualtat d´oportunitats dels alumnes de les comarques gironines a l´hora d´accedir a l´oferta musical».

A més dels concerts, el Conservatori ha organitzat també el cicle Conferències del 75è aniversari, que va començar el 31 de gener. DdG girona